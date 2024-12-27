ASKON Eskişehir'den Etiyopya ile Ticari İş Birliği Hamlesi

EKONOMİ/ESKİŞEHİR

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Eskişehir Şubesi, Etiyopya'nın Ankara Büyükelçisi Adam Mohammed ve ikinci büyükelçisi Mulie Tarakegn'i iki gün boyunca Eskişehir'de ağırlayarak önemli ticari iş birliği adımları attı. Yoğun geçen programda, iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin güçlendirilmesi ve somut anlaşmalara zemin hazırlanması hedeflendi.

Tanıtım ve Strateji Odaklı Görüşmeler

Programın ilk gününde ASKON Eskişehir Şubesi'nde düzenlenen toplantıda, ASKON üyeleri ve Eskişehirli iş adamları, Etiyopyalı heyete kendi firmalarını tanıtma fırsatı buldu. Toplantıda, iki ülke arasındaki ticari ihracat ve ithalat işlemlerinin nasıl geliştirilebileceği detaylı bir şekilde ele alındı. Katılımcılar, Türkiye ve Etiyopya arasındaki ekonomik bağları derinleştirmenin yollarını aradı.

ASKON Eskişehir Şube Başkanı Ali Semih Ünlü, Türkiye ve Etiyopya arasındaki mevcut dostane ilişkilerin somut ticari ortaklıklara dönüştürülmesinin büyük önem taşıdığını vurguladı. Büyükelçilerin samimi yaklaşımları ve iş birliğine açık tavırları, programın olumlu ve yapıcı atmosferine katkıda bulundu.

Sanayi Turları ve Stratejik İş Birliği Ziyaretleri

Programın ikinci gününde Etiyopya heyeti, Eskişehir'in önde gelen sanayi kuruluşlarını ziyaret etti. Bu ziyaretlerde, potansiyel iş birliği alanları değerlendirilirken, firmalar da kendi üretim süreçlerini ve yenilikçi projelerini Etiyopyalı misafirlere yakından tanıtma imkanı buldu.

Heyetin ziyaret ettiği firmalar arasında Bordes İnşaat, Altınaylar Yapı, PMG Taral, Viba Seramik, Yıldız Pen, 2A Lighting ve Atlas Tarım Makineleri yer aldı. Söz konusu firmaların üretim kapasiteleri, yenilikçi projeleri ve güçlü altyapıları, büyükelçilerin büyük ilgisini çekti.

Somut adımlar atılmalı

Ayrıca, Etiyopya heyeti Eskişehir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Metin Güler ile de bir araya geldi. Bu önemli görüşmede, Eskişehir'in ekonomik potansiyeli ve geleceğe yönelik iş birliği fırsatları masaya yatırıldı. Taraflar, karşılıklı yatırım imkanları üzerinde durarak somut adımlar atılması konusunda mutabık kaldı. Bu ziyaret ve görüşmeler, Türkiye ve Etiyopya arasındaki ticari ilişkilerin daha da geliştirilmesi ve iki ülke ekonomisine katkı sağlanması açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Başkan Ali Semih Ünlü günün anısına Etiyopya Ankara 1. Büyükelçisi Adam Mohammed ve 2. Büyükelçisi Mulie Tarakegn’e hediye takdim etti