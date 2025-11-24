ASKON İç Anadolu Bölge Başkanları, Konya’da bir araya geldi

MUHAMMET YİĞİTOĞLU /KONYA

ASKON Konya Şube Başkanı Yusuf Çimen’in ev sahipliğinde, İç Anadolu Bölge Başkanı Sıraç Susuz’un başkanlığında gerçekleşen program iki oturum halinde düzenlendi. Bölgenin ticari gündemine yönelik kapsamlı değerlendirmeler yapıldığı toplantıya, Eskişehir Şube Başkanı Ali Semih Ünlü, Yozgat Şube Başkanı Emre Altan, Niğde Şube Başkanı Yavuz Çoroğlu, Aksaray Şube Başkanı Hamza Dağ, Kırıkkale Şube Başkanı Savaş Geyik ve Kayseri Şube Başkanı İlker Barlı katıldı.

Yoğun yurtdışı programına rağmen çevrim içi bağlantıyla toplantıya teşrif eden ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın, bölge başkanlarına hitap ederek birlik, dayanışma ve İç Anadolu’nun ticaret potansiyelinin güçlendirilmesi üzerine önemli mesajlar verdi.

Günün ilk ve ikinci oturumlarında; İç Anadolu bölgesinin ticaret hacminin geliştirilmesi, iller arası iş birliği imkanları, üretim ve tedarik zincirlerinin güçlendirilmesi, genç girişimcilerin desteklenmesi ile bölgeye yönelik ortak projeler detaylı şekilde ele alındı. Başkanlar kendi şehirlerindeki ekonomik verileri, sorunları ve fırsatları paylaşarak ortak bir yol haritası oluşturdu.

Toplantı sonrası İç Anadolu başkanları ve yönetim kurulu üyeleri, Konya’nın manevi atmosferini yansıtan Mevlana Müzesi’ni ziyaret etti. Program, Akyokuş Kasrı’nda düzenlenen akşam yemekli toplantı ile sona erdi. Samimi bir ortamda gerçekleşen buluşmada bölgenin geleceğine dair güçlü mesajlar verildi.

ASKON Konya Şubesi, bir kez daha birlik ve beraberlik ruhuna ev sahipliği yaparak İç Anadolu iş dünyasını Konya’da bir araya getirmiş oldu.