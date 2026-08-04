ASKON Konya Başkanı Yusuf Çimen: “Konya üretmeye, ihracatla büyümeye devam ediyor”

MUHAMMET YİĞİTOĞLU /KONYA

Konya’nın ihracat performansını değerlendiren Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Konya Şube Başkanı Yusuf Çimen, elde edilen başarının üretim gücü, sanayi altyapısı ve ihracatçı firmaların kararlı çalışmalarının bir sonucu olduğunu söyledi.

Çimen, Konya’nın yalnızca üretim yapan değil, ürettiğini dünyanın dört bir yanına ulaştıran güçlü bir sanayi şehri olduğunu belirterek, “Temmuz ayında ulaşılan 357 milyon 520 bin dolarlık ihracat rakamı, şehrimizin ekonomik dinamizmini ve üretim kapasitesini bir kez daha ortaya koymuştur. Geçen yılın aynı ayına göre yakalanan yüzde 11,8’lik artış, küresel ekonomide yaşanan belirsizliklere rağmen Konya sanayicisinin azimle yoluna devam ettiğinin en önemli göstergesidir.” dedi.

“Üreten şehirler Türkiye’nin geleceğini inşa ediyor”

İhracatın sürdürülebilir büyümenin temel taşlarından biri olduğuna dikkat çeken Çimen, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Konya, makine, otomotiv yan sanayi, tarım makineleri, döküm, savunma sanayi, gıda ve daha birçok sektörde yüksek katma değerli üretim gerçekleştiriyor. Bu başarıda sanayicimizin, ihracatçımızın ve çalışanlarımızın büyük emeği var. Üreten şehirler, Türkiye’nin ekonomik geleceğini inşa ediyor. Konya da bu şehirlerin başında geliyor.”

“Hedefimiz daha yüksek katma değerli ihracat”

ASKON Konya olarak üretim, yatırım ve ihracatı destekleyen her çalışmanın yanında olduklarını ifade eden Yusuf Çimen, şunları söyledi:

“İhracatta yakaladığımız ivmenin korunması ve daha da ileriye taşınması için üretim maliyetlerini düşürecek, finansmana erişimi kolaylaştıracak ve ihracatçının rekabet gücünü artıracak adımlar büyük önem taşıyor. İş dünyası olarak hedefimiz sadece daha fazla ihracat yapmak değil, yüksek teknolojiye dayalı ve katma değeri yüksek ürünlerle dünya pazarlarında daha güçlü bir konuma ulaşmaktır.”