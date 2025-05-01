ASKON Konya, gündemine Amerika pazarını aldı

MUHAMMET YİĞİTOĞLU /KONYA

Amerika’nın dış ticaret politikalarının Türkiye’ye etkileri ve Amerika ile ticaretin yolları, ASKON Konya Şubesi tarafından düzenlenen eğitim programında kapsamlı şekilde ele alındı. Konya iş dünyasından geniş bir katılımın olduğu programda, Demirler Grup Yönetim Kurulu Başkanı Battal Kula ve RSC Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Vehdi Bilgiç katılımcılara bilgi ve deneyimlerini aktardı.

Programın açılışında konuşan ASKON Konya Şube Başkanı Yusuf Çimen yeni dönemde üzerinde duracakları en önemli hususun Konya sanayicisini ve esnafını bilgiye ulaştırmak olacağını söyleyerek, “Konya sanayicileri olarak Amerika’nın şu anda uygulamaya çalıştığı yeni gümrük mevzuatının etkilerini merak ediyoruz. Rusya-Ukrayna savaşının ülkemize ticaretine etkisi oldu. Buna göre hareket edip tedbir alan arkadaşlarımız ticaretlerinde para kazandılar. Bu tür konuların öngörülebilir hale gelmesi bizlerin de şimdiden pozisyonumuzu alıp yatırımlarımıza yön vermemiz için hayati önem taşıyor. Bu konulara dikkat çekmek üzere alanında uzman arkadaşlarımız bizlere bilgilendirme yapacaklar. Bütün AKSON Ailesi’nin bu toplantıdan ve toplantının sonuçlarından azami şekilde faydalanmasını temenni ediyorum” şeklinde konuştu.

“Ülkemiz için fırsat olabilir”

Amerika’nın ihracat ve ithalat verilerinden bahseden Demirler Grup YK Başkanı Battal Kula, “Amerika’nın tüm ithalatlarda ilave yüzde 10 gümrük vergisi koyma kararının ardından Çin cephesinden de misilleme kararı gelince karşılıklı vergilendirmeler yapılması sonucunda iki ülke ekonomik bir savaşın içerisine girmiş oldu. Amerika ve Çin’in birbirlerine uyguladığı vergiler, ülkemiz için fırsatlar ortaya çıkartabilir. Özellikle tekstil, otomotiv yan sanayi ve mobilya gibi ürünlerde birinci ikame üretici olarak ön plana çıkabiliriz. Ayrıca AB Gümrük Anlaşması içerisinde olmamız bu fırsatları destekliyor” şeklinde konuştu. ABD iç pazarında ciddi bir rekabet olduğunu da dile getiren Kula, eyaletler arası değişen mevzuatlara dikkat edilmesi gerektiğini ve mutlaka uzman hukukçularla beraber hareket edilmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

“Liman kapasitelerinin artırılması gerekecek”

ABD’nin Çin’e uyguladığı yüksek vergilerle Türkiye’nin alternatif tedarikçi konumuna taşıdığını ve lojistiğin daha da önemli hale geldiğini belirten Vahdi Bilgiç, “Çin yerine Türkiye üzerinden ABD’ye alternatif rotalar oluşturuldu. Türkiye’nin lojistik üssü olma potansiyeli güçlendi. Bu durum da artan talep, konteynır ve deniz yolu navlunlarında artışlara yol açacak, dolayısıyla liman kapasitelerini artırma ihtiyacı ortaya çıkacaktır. Türkiye, ABD ile ticaret yapmak isteyen firmalar için yeni üretim merkezi haline geldi. Tüm bu potansiyelin içerisinde ticaret politikaları, transit süreleri ve gecikmeleri, depolama ve gümrükleme riskleri, maliyet dalgalanmaları, çevresel faktörler ve bilişim riskleri gibi risklere dikkat etmemiz gerekiyor” dedi.