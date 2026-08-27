ASKON Konya ile Selçuk Üniversitesi arasında güçlü işbirliği

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

MUHAMMET YİĞİTOĞLU /KONYA

Samimi bir atmosferde gerçekleşen görüşmede, üniversitelerde üretilen bilimsel bilgi ve teknolojik birikimin sanayiye daha etkin şekilde aktarılması, öğrencilerin iş dünyasıyla daha fazla buluşturulması ve Konya’nın ekonomik kalkınmasına katkı sağlayacak ortak çalışmalar ele alındı.

Ziyarette konuşan ASKON Konya Şube Başkanı Yusuf Çimen, güçlü bir ekonominin temelinde nitelikli insan kaynağı ile üretim odaklı iş birliğinin bulunduğunu belirterek, üniversiteler ile sanayi kuruluşlarının aynı hedef doğrultusunda hareket etmesinin büyük önem taşıdığını ifade etti. Çimen, imzalanan iş birliği protokolünün hem öğrenciler hem de iş dünyası açısından önemli fırsatlar oluşturacağını söyledi.

Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz ise üniversitelerin yalnızca eğitim veren kurumlar olmadığını, aynı zamanda şehirlerin ekonomik ve sosyal gelişimine yön veren önemli paydaşlar olduğunu belirtti. Üniversite ile iş dünyası arasında kurulacak güçlü bağların, bilgi ve tecrübenin üretime dönüşmesine önemli katkılar sağlayacağını vurgulayan Yılmaz, ASKON Konya ile gerçekleştirilen iş birliğinin hayırlı olmasını temenni etti.

İmzalanan protokol kapsamında üniversite ile ASKON Konya arasında eğitim, Ar-Ge, girişimcilik, staj, kariyer planlaması ve ortak projeler başta olmak üzere birçok alanda iş birliği yapılması hedefleniyor.