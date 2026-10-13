ASKON Konya Şube Başkanı Çimen: “Azerbaycan’daki çirkin baskı ve uygulamalar asla kabul edilemez”

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MUHAMMET YİĞİTOĞLU /KONYA

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Genel Merkezi tarafından, Azerbaycan’da eğitim kurumlarında başörtüsüne yönelik kısıtlamalara ilişkin yayımlanan kamuoyu duyurusu, ASKON Konya Şubesi tarafından desteklendi.

ASKON Konya Şube Başkanı Yusuf Çimen, genel merkezimizin ortaya koyduğu yaklaşımın inanç özgürlüğü, eğitim hakkı ve kardeşlik hukukunun korunması açısından önemli olduğunu vurguladı.

Türkiye ile Azerbaycan arasındaki tarihî ve güçlü kardeşlik bağlarına dikkat çeken Çimen, hiçbir çocuğun inancı ile eğitim hakkı arasında tercih yapmak zorunda kalmaması gerektiğini ifade etti. Eğitim hakkının ve inanç özgürlüğünün temel insani değerler arasında yer aldığını belirten Çimen, bu konudaki duyarlılığın önemine işaret etti.

ASKON Konya Şubesi olarak genel merkezimizin attığı adımı olumlu bulduklarını ve desteklediklerini belirten Yusuf Çimen, ihtiyaç duyulması hâlinde Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanında olmaya hazır olduklarını dile getirdi.

ASKON Konya Şubesi, kardeşlik hukukunu güçlendiren, inanç özgürlüğünü ve eğitim hakkını savunan her türlü yapıcı girişimin yanında olmaya devam edecektir.