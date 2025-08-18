ASKON Konya Şube Başkanı Çimen: "Konya’nın geleceğini su ile garanti altına almalıyız"

MUHAMMET YİĞİTOĞLU /KONYA

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Konya Şube Başkanı Yusuf Çimen, Konya’nın en temel gündemlerinden birinin su sorunu ve kuraklık olduğunu belirterek tarımsal üretimde sürdürülebilirliğin ancak su tasarrufu ve yeni kaynakların devreye alınmasıyla mümkün olabileceğini söyledi.

Çimen, yaptığı değerlendirmede Konya Ovası’nın Türkiye’nin tahıl ambarı olduğuna dikkat çekerek, “Ovanın bereketi, çiftçimizin emeğiyle birlikte suya bağlı. Ancak yıllardır artan kuraklık, yeraltı sularının tükenmesi ve iklim değişikliği Konya’yı ciddi bir riskle karşı karşıya bırakıyor. Bu sorun sadece tarımı değil, sanayiyi ve şehir hayatını da doğrudan etkiliyor” dedi.

Tarımsal Su Tasarrufuna Vurgu

ASKON Konya Şube Başkanı, modern sulama tekniklerinin önemine değinerek şunları söyledi:

“Karık sulama ya da vahşi sulama gibi yöntemler artık su israfına neden oluyor. Çiftçilerimizin damla sulama, yağmurlama gibi modern yöntemlere yönlendirilmesi gerekiyor. Bu konuda devletin teşvikleri, çiftçimizin bilinçlenmesi ve teknolojinin sahaya yayılması şart.”

Dış Havzalardan Su Getirilmesi Gündemde

Çimen, Konya’nın su ihtiyacının yalnızca tasarrufla çözülemeyeceğini belirterek dış havzalardan su transferinin de masada olması gerektiğini ifade edere, “Konya’nın stratejik önemi düşünüldüğünde, başka bölgelerden su transferi kaçınılmaz hale gelmiştir. Manavgat çayının getirilmesinin planlaması ve Mavi Tünel gibi projeler bu açıdan kritik. Ancak bunların hızlandırılması, uzun vadeli planlamayla desteklenmesi gerekiyor. Konya’nın geleceğini garanti altına alacak en önemli yatırımlar su yatırımlarıdır" dedi.

“Su, Konya’nın Gelecek Nesillerine Emanettir”

Çimen, ASKON olarak su konusunda kamuoyunu bilinçlendirmeye devam edeceklerini vurgulayarak, “Bugün alacağımız önlemler, yarın çocuklarımızın geleceğini şekillendirecek. Su sadece bugünün değil, gelecek nesillerin de hakkıdır” şeklinde konuştu.