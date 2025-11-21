ASKON Konya Şubesi, Ticaret Köprüsü Programı’yla üyelerini bir araya getirdi

MUHAMMET YİĞİTOĞLU /KONYA

ASKON Konya Şubesi tarafından düzenlenen Ticaret Köprüsü Programı, iş dünyasının dinamizmini yansıtan güçlü bir katılımla gerçekleştirildi. Program kapsamında üyeler tek tek söz alarak hem kendilerini tanıttı hem de faaliyet gösterdikleri sektörler hakkında bilgi verdi. Bu sunumlar, katılımcılar arasında yeni iş birliklerinin doğmasına zemin hazırlarken, gece boyunca canlı bir çapraz ticaret ağı oluştu.

Etkinlikte, üyelerin birbirleriyle daha rahat iletişim kurmalarını sağlamak amacıyla özel bir ortam oluşturuldu. Geceye özel olarak hazırlanan kartvizit paylaşımları, karşılıklı indirim fırsatları ve tanıtım aktiviteleri, ticaretin hareketliliğini artıran unsurlardan biri oldu. Üyeler arasında kurulan bağlantılar, ASKON Konya’nın iş dünyasını güçlendirme vizyonunun somut bir yansıması olarak değerlendirildi.

"İş dünyasının gelişimine katkı sunmaya devam edeceğiz"

ASKON Konya Şube Başkanı Yusuf Çimen, üyelerden gelen yoğun ilgi ve memnuniyetin kendilerini son derece motive ettiğini belirterek, “Bu tür programların ne kadar değer gördüğünü bir kez daha görmüş olduk. Üyelerimizin ticaret hacmini artırmaya yönelik bu buluşmaları daha sık gerçekleştireceğiz. ASKON Konya olarak iş dünyasının gelişimine katkı sunmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Program boyunca misafirlere arabaşı, çiğ köfte ve künefe ikram edilerek samimi ve sıcak bir atmosfer sağlandı. Katılımcılar, hem lezzetli ikramlarla hem de verimli sohbetlerle dolu bir gece geçirdi.