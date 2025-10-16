ASKON Konya, tarım ile sanayiyi aynı sofrada buluşturdu

MUHAMMET YİĞİTOĞLU /KONYA

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Konya Şubesi tarafından düzenlenen “Tecrübe Paylaşımı ve Hasbihal” programının konuğu, PANKOBİRLİK Genel Başkanı ve Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Erkoyuncu oldu. ASKON Konya Şube Başkanı Yusuf Çimen’in moderatörlüğünde gerçekleştirilen programda, iş dünyası temsilcileri ve sanayiciler geniş katılım gösterdi.

Programın açılışında konuşan Başkan Çimen, ASKON olarak Konya’nın üretim, sanayi ve tarım potansiyeline yönelik farkındalık oluşturacak buluşmalar gerçekleştirdiklerini belirterek, “Bugün de şehrimizin en önemli değerlerinden biri olan PANKOBİRLİK’in Genel Başkanı Sayın Ramazan Erkoyuncu’yu ağırlamaktan onur duyuyoruz” dedi.

“Tarımda gerileme olursa sanayi de etkilenir”

Tarımda yaşanan kuraklık ve belirsizliklerin sanayiye de yansıdığını vurgulayan Erkoyuncu, şunları söyledi:

“Sanayide ilerliyoruz ama tarımda maalesef susuzlukla birlikte bir gerileme hissediliyor. Eğer tarımda bir zafiyet oluşursa bunu en çok biz hissederiz. Çünkü tarıma dayalı sanayi bu zincirin tam merkezindedir. Tarımda güçlü olmazsak, sanayide de sürdürülebilir başarıdan söz edemeyiz.”

Erkoyuncu, kooperatiflerin Türkiye ekonomisinde önemli bir denge unsuru olduğunu ifade ederek, “Konya ve Kayseri bu anlamda örnek illerdir. Bu kurumların iyi yönetilmesi sadece üreticinin değil, ülke ekonomisinin geleceği açısından da büyük önem taşıyor” dedi.

"Top atsalar devrilmez"

Türkiye’nin en büyük çiftçi kuruluşlarından biri olan Konya Şeker’in gündeminde üretim ve yatırım olduğunu söyleyen Başkan Ramazan Erkoyuncu, “Bunu daha önce de birçok defa ifade etmiştim. Bizim ana işimiz gıda. Öyle sağlam bir temeli var ki Konya Şeker’in top atsalar yıkılmaz, devrilmez. Ama bu kurumun enerjisi enerji alanında sıkıntı yaşadı. Ekonomik olarak yıprandı. Ama dediğim gibi sapasağlam temeller üzerine kurulu bir yapısı var. Ben yahut bir başkası fark ermez. Bu kurum top atsalar devrilmez” ifadelerini kullandı