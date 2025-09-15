ASKON Konya ve Ahlatcı Yatırım’dan “Ekonomi Ve Piyasalara Genel Bakış”

MUHAMMET YİĞİTOĞLU /KONYA

ASKON Konya Şubesi, Ahlatcı Yatırım iş birliğiyle “Ekonomi ve Piyasalara Genel Bakış” programına ev sahipliği yaptı. Yoğun katılımla gerçekleşen programda, finans dünyasının deneyimli isimleri Konya iş insanlarıyla bir araya gelerek güncel ekonomik gelişmeler ve yatırım stratejilerini değerlendirdi.

Programda açılış konuşmasını yapan ASKON Konya Şube Başkanı Yusuf Çimen, birlik ve dayanışmanın önemine vurgu yaparak, “ASKON yalnızca bir iş dünyası derneği değil, aynı zamanda üyelerine rehberlik eden ve ülkemizin kalkınma yolculuğuna katkı sağlayan güçlü bir ailedir” dedi.

Etkinlikte Ahlatcı Yatırım Genel Müdürü Atilla Esen, piyasaların son durumunu aktarırken, Ahlatcı Yatırım Şubeler Koordinatörü Hakan Mercan yatırımcılarla kurulan ilişkileri ve büyüme hedeflerini paylaştı. Ahlatcı Portföy Genel Müdürü Tonguç Erbaş, portföy yönetiminde yatırımcı davranışları ve piyasa trendleri üzerine kapsamlı bir sunum yaptı. Dünya Katılım Bankası Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Parlak, katılım bankacılığındaki gelişmeler ve “Altın Avantajı” uygulamasını anlatırken, Ahlatcı Yatırım Stratejik Yatırım Direktörü Hüseyin Akseki davranışsal finans üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Her sunumun ardından düzenlenen soru-cevap oturumları sayesinde iş insanları uzman isimlerle doğrudan etkileşim kurma fırsatı buldu. Programın sonunda Yusuf Çimen, katkılarından dolayı konuşmacılara teşekkür plaketi takdim etti. Katılımcılar ise etkinliği hatıra fotoğrafı ile ölümsüzleştirdi.

ASKON Konya, gerçekleştirdiği nitelikli buluşmalarla iş dünyasına vizyon kazandırmaya devam ederken, Ahlatcı Yatırım iş birliğiyle düzenlenen bu program, Konya iş dünyasına hem güncel ekonomik bilgiler sundu hem de yeni iş birliklerinin kapısını araladı.