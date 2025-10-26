ASKON Konya’da markalaşma ve iletişim masaya yatırıldı

MUHAMMET YİĞİTOĞLU /KONYA

Programda, hız ekonomisi, marka hafızası ve yeni nesil iletişim stratejileri ele alınırken, günümüzün değişen iş dinamikleri ve markalaşmanın sürdürülebilir başarılardaki kritik rolü kapsamlı şekilde tartışıldı.

Türkmen, sunumunda markalaşmanın artık sadece bir pazarlama unsuru değil, kurumsal bir strateji ve kimlik meselesi haline geldiğini vurguladı. Gelişen teknolojiyle birlikte iş dünyasında ortaya çıkan “hız ekonomisi” kavramına dikkat çeken Türkmen, hızla değişen piyasa koşullarında markaların hafıza yönetimi, itibar sürdürülebilirliği ve duygusal bağ kurma becerileriyle ayakta kalabileceğini ifade etti.

Türkmen, günümüz iş dünyasında markalaşmanın yalnızca bir pazarlama aracı olmadığını, şirketlerin uzun vadeli başarı ve sürdürülebilirlikleri için stratejik bir gereklilik haline geldiğini vurguladı. Konuşmasında hız ekonomisinin iş yapış biçimlerine etkileri, marka hafızasının nasıl yönetilmesi gerektiği ve dijital çağda iletişimin önemine dair çarpıcı örnekler sundu.

Dijital çağda iletişimin önemine de değinen Türkmen, kurumların yalnızca ürün değil, değer üreten hikâyeler anlatması gerektiğini belirterek, “Artık markalar, insanlara ne sattığından çok neye inandıklarını anlatmak zorunda,” dedi.

Katılımcılara çeşitli marka örnekleri ve saha deneyimleri üzerinden rehberlik eden Türkmen, “marka hafızasının” kurum kültürüyle iç içe bir süreç olduğunu ve bunun sürdürülebilir başarı için vazgeçilmez olduğunu kaydetti.

Etkinlik, iş insanları, girişimciler ve sektör temsilcilerinin yoğun ilgisiyle gerçekleşti. Katılımcılar, interaktif söyleşi formatında gerçekleşen programda Türkmen’e yönelttikleri sorularla etkinliğe aktif katkı sağladı. ASKON Konya yönetimi, iş dünyasının gelişimine katkı sağlayacak bu tür etkinliklerin önümüzdeki dönemde de artarak devam edeceğini belirtti. Markalaşma, pazarlama ve yeni nesil iletişim konularında farkındalık yaratmayı amaçlayan program, katılımcılardan tam not aldı.

Programın sonunda ASKON Konya Şubesi Başkan Vekili Bülent Ferli, değerli paylaşımlarından dolayı İlter Türkmen’e teşekkür ederek günün anısına hediye takdim etti. ASKON Konya Şubesi yönetimi, markalaşma, pazarlama ve iletişim alanlarında farkındalık oluşturmayı hedefleyen bu tür buluşmaların önümüzdeki süreçte de artarak süreceğini belirtti.