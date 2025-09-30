ASKON Konya’dan Gazze için tarihi çağrı

ASKON Konya Şube Siyasi ve İktisadi Geliştirme Komisyon Başkanı ve Mavi Marmara Gazisi Mücahit Uludağ, yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Mavi Marmara’dan Sumud’a, vicdanın yolculuğu sürüyor”

“Dün Mavi Marmara, Vicdan, Madleen; bugün ise Sumud Filosu… Tüm bu yolculuklar sadece denizleri değil, kalpleri aştı. Bu gemiler, insanlığa umut, dayanışma ve cesaret taşıdı. Bugün de aynı ruhla yola çıkan Sumud Filosu, adaletin sesi, mazlumların nefesi, insanlığın vicdanıdır.”

“Küresel büyük hareket artık başlamalı”

Uludağ, yalnızca Gazze için değil tüm dünya için bir uyanış gerektiğini vurguladı:

“Artık küresel büyük hareketin başlaması gerekiyor. Sessiz kalmak zulmün yanında saf tutmaktır. Tüm insanlığa sesleniyorum: Vicdanın sesine kulak verin, zalime karşı saf tutun, boykotla direnişi büyütün. Unutmayın; tükettiğiniz her ürün, ya zulme destek olur ya da adaletin yanında yer alır.”

“Tarih, inananların kalemiyle yazılır”

“Tarih vicdan ve cesaretle yazılır. Biz bugün bu tarihi yeniden yazmak için buradayız. İnanlar üstündür, sabredenler mutlaka kazanacaktır. Bu yolun sonu zaferle taçlanacaktır. Sumud Filosu yalnızca bir gemi değil, insanlığın onurunu savunan bir manifestodur.”

“Haydi! Boykotla, destekle, omuz omuza”

Uludağ, açıklamasını güçlü bir çağrı ile tamamladı:

“Haydi! Hep birlikte destek için, vicdan ve insanlık adına büyük uyanış için… Dün Mavi Marmara’da nasıl saf tuttuysak, bugün de Sumud Filosu’nun yanında olma vaktidir. Bu filo; yarınların yol işareti, adaletin ışığı, özgürlüğün sembolü olacaktır. Zulme sessiz kalan her tüketim, zalime güç katar. Boykot, vicdanın en güçlü silahıdır. Boykotla omuz verin, destekle saf tutun, insanlığın yanında durun!”

Küresel boykot ve vicdan çağrısı

ASKON Konya Şubesi’nin de destek verdiği bu girişim, yalnızca Gazze için değil, tüm insanlık için tarihi bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor. Sumud Filosu’nun, Mavi Marmara’da olduğu gibi tarihe kalıcı bir iz bırakması, uluslararası kamuoyunu harekete geçirmesi ve boykotlarla desteklenen küresel vicdan hareketini başlatması bekleniyor.