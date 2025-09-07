ASKON Konya’dan yeşil bir gelecek için çağrı

MUHAMMET YİĞİTOĞLU /KONYA

ASKON Konya Enerji Komisyonu Başkanı Abdullah Yalçın’ın sunumuyla hazırlanan videoda, basit ihmallerin doğaya verdiği büyük tahribat vurgulanarak şu ifadelere yer verildi:

“Hiç yanan bir orman gördünüz mü? O alevleri, o acıyı içinizde hissettiniz mi?

Bazen küçücük bir izmarit, söndürülmemiş bir mangal közü ya da bir cam parçası koca bir ormanı yok edebiliyor. Ne yazık ki yangınların yüzde doksanı böyle basit hatalardan çıkıyor. Bizlere düşen en büyük görev, yanan her ağacın yerine yeni fidanlar dikmek.

Biz ASKON olarak Tarım ve Orman Bakanlığımızın başlattığı ‘Geleceğe Nefes’ kampanyasına destek veriyoruz. Sizleri de bu kampanyaya katılmaya davet ediyorum. Unutmayın; bugün toprakla buluşmasına katkıda bulunduğumuz her fidan, gelecekte çocuklarımıza ve tüm canlılara nefes olacaktır.”

İş dünyasına ve vatandaşlara davet

ASKON Konya Enerji Komisyonu Başkanı Abdullah Yalçın yaptığı açıklamada, dernek olarak yalnızca ekonomik kalkınmaya değil, aynı zamanda çevre ve doğa bilincine de önem verdiklerini belirterek, “Bir fidan sadece bir ağaç değil; aynı zamanda nefes, umut ve gelecektir. Bu yüzden tüm üyelerimizi, iş dünyasını ve vatandaşlarımızı bu anlamlı kampanyaya destek olmaya davet ediyoruz. Hep birlikte Konya’dan Türkiye’ye uzanan bir nefes olalım” şeklinde konuştu.