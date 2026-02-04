Aslıteks CFO’su Mehmet Uğur Çoban: “Yeni dönemde daha çok değil, daha değerli üretmeliyiz”

EKONOMİ / İZMİR

Hazır giyim hızlı ve sert bir düşüş yaşarken, tekstil hammaddesinde de daha dirençli ama aşağı yönlü daralmanın devam ettiğini söyleyen Aslıteks CFO’su Mehmet Uğur Çoban, bu tablonun sadece pazara yönelik bir sorun olmadığını belirtti. Çoban, AB ve ABD pazarında tekstil ithalatında düşüşün bittiğini ve eski seviyelerine dönme aşamasında olduğunu dile getirdi.

Reel olarak değerlenen TL’nin, ihracatçının fiyat silahını körelttiğini ifade eden Çoban, “Bugün Türk üreticisi hızda güçlü ama fiyatta zayıf. Ücretler arttı, enerji pahalandı, finansman zorlaştı. Ama verimlilik aynı hızda artmadı. Emek yoğun sektörler bu baskıyı taşıyamadı. Markaların gözünde tablo artık şöyle, Türkiye, hızlı ama pahalı. Mısır, Fas, Ürdün, yavaş ama ucuz. Hazır giyim uzun yıllar boyunca, İstihdamın sigortası, döviz kazancının lokomotifi, Anadolu şehirlerinin sanayi omurgasıydı. Bugün ise başka bir evreye giriyoruz. Bu sektör artık hacimle değil, akılla ayakta kalabilir” dedi.

Yeni dönemde daha çok üretmek değil, daha değerli üretmenin önemini vurgulayan Çoban, “Tekstil ve hammaddesi bugün hâlâ görece olarak güçlü. Ama üretimde altın kural şudur, nihai ürün nereye giderse, hammadde de oraya gider. Bugün hazır giyim Mısır’a kayıyorsa, yarın kumaş ve iplik de oraya yaklaşır. Bu nedenle bugünkü tablo bir alarm değil belki ama çok güçlü bir erken uyarıdır” ifadelerini kullandı.

“Türkiye uzun süre tekstilde düşük maliyetli üretici liginde oynadı. Şimdi o ligden çıkıyor ama henüz yüksek katma değerli üretici ligine tam girebilmiş değil. Şu an bulunduğumuz yer, iki lig arasında sıkışmış bir geçiş dönemi” diyen Çoban, bu geçişin doğru yönetilmezse ihracatın düşeceğini, istihdamın eriyeceğini, sanayi kültürünün zayıflayacağını dile getirdi.

Çoban, geçiş döneminin doğru yönetilmesiyle daha az hacimle daha çok değer üretmenin mümkün olabileceğini sözlerine ekledi.