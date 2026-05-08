ASPİLSAN Enerji, yeni nesil A35 ile pil teknolojisinde çıtayı yükseltti

KAYSERİ/EKONOMİ

Güçlü Ar-Ge altyapısı ve yenilikçi yaklaşımıyla geliştirilen A35, yüksek kapasitesiyle önemli bir sıçramayı temsil ediyor. Ürünün ilk lansmanı, savunma sanayinin en prestijli organizasyonlarından biri olan SAHA 2026’da gerçekleştirildi.

ASPİLSAN Enerji tarafından geliştirilen silisyum/grafit kompozit anot tabanlı A35 hücresi, gelecek nesil malzeme teknolojisi sayesinde daha yüksek enerji yoğunluğu sunuyor. Önceki nesil hücrelere kıyasla sağladığı iyileşme ile farklı kullanım alanlarında daha yüksek kapasiteli çözümler vadediyor.

Zorlu koşullara uyum, güçlü performans

Farklı iklim ve saha koşullarına uyum sağlayacak şekilde tasarlanan A35, düşük sıcaklıklarda dahi performansını koruyabilen yapısıyla öne çıkıyor. Bu özellikleriyle savunma sanayi, mobilite ve zorlu saha uygulamalarında etkin bir çözüm olarak konumlanıyor. ASPİLSAN Enerji’nin kalite ve güvenlik odaklı yaklaşımıyla geliştirilen A35, uluslararası standartlara uygun yapısıyla küresel pazarlara açılmaya hazırlanıyor. Başta ABD olmak üzere farklı coğrafyalarda rekabetçi bir ürün olarak konumlandırılması hedefleniyor. ASPİLSAN Enerji, A35 ile yalnızca yeni bir ürün geliştirmekle kalmıyor; aynı zamanda yerli ve milli batarya teknolojilerinde stratejik bir eşiği daha geride bırakıyor. Yenilikçi hücre teknolojisiyle geliştirilen A35, geleceğin enerji depolama çözümlerine yön verme vizyonunun güçlü bir göstergesi olarak öne çıkıyor.

ASPİLSAN Enerji Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Turan Özdemir, A35 hakkında yaptığı açıklamada, “Geliştirdiğimiz A35 hücresi, ASPİLSAN Enerji’nin batarya teknolojilerinde ulaştığı ileri seviyenin önemli bir göstergesidir. İlk kez SAHA 2026’da tanıtacağımız bu ürün ile hem ülkemizin teknoloji üretme kabiliyetine katkı sağlıyor hem de küresel pazarlarda daha güçlü bir oyuncu olma hedefimizi pekiştiriyoruz. Yenilikçi hücre teknolojilerimizle, yüksek performanslı ve güvenilir enerji çözümleri sunmaya kararlılıkla devam edeceğiz” dedi.