ASRİAD Kocaeli, “Paranın Yönetimi” seminerinde iş dünyasını buluşturdu

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Adem Adıgüzel/Kocaeli

Asrın İş İnsanları Derneği (ASRİAD), iş dünyasında örgütlü bir yapı oluşturmak, ekonomik faaliyetleri manevi değerler ve ahlaki sorumluluk anlayışıyla birlikte yürütmek amacıyla faaliyet gösteriyor. Dernek; nitelikli insan kaynağı, üretim, Ar-Ge, inovasyon ve dijital ekonomi alanlarında gelişimi desteklemeyi, iş insanları arasındaki iş birliğini güçlendirmeyi ve toplumsal refaha katkı sunmayı hedefliyor.

“Kocaeli ve Gebze’de yerel üretimi destekliyoruz”

ASRİAD Kocaeli Şubesi tarafından Gebze Ticaret Odası’nda düzenlenen “Paranın Yönetimi” ekonomi semineri, protokol üyeleri, kurum müdürleri, akademisyenler ve iş insanlarının yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Bölge ekonomisinden küresel finansal stratejilere kadar birçok konunun ele alındığı programda konuşan ASRİAD Kocaeli Şube Başkanı Şener Yılmaz, bölgenin ekonomik gelişimine ilişkin değerlendirmelerde bulunarak yeni yönetim merkezinin önemine dikkat çekti.

​​Yılmaz, ​"ASRİAD olarak bölgemizin ekonomik potansiyelini en üst seviyeye çıkarmak ve iş dünyamıza katma değer sağlamak adına çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Gebze ve Kocaeli genelinde hayata geçirdiğimiz projelerle hem yerel üretimi destekliyor hem de üyelerimizin küresel pazarlarda daha güçlü yer almasını hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

“ASRİAD üyeleriyle de bölgesel kalkınmayı ivmelendirecek ortak projeler geliştiriyoruz”

​Gebze Ticaret Odası olarak sahada aktif yer aldıklarını belirten Gebze Ticaret Odası Başkanı Abdurrahman Aslantaş, "Bölgemize değer katmak adına iş insanlarımızla sürekli iletişim halindeyiz. ASRİAD üyeleriyle de bölgesel kalkınmayı ivmelendirecek ortak projeler geliştiriyor, geleceğe yönelik adımları birlikte atıyoruz" dedi.

​Seminerde ekonomist Sinan Bayraktar da finansal okuryazarlık ve doğru yatırım stratejilerini ele aldı. Türkiye ve dünya ekonomisinden örneklerle enflasyonist ortamda paranın değerini koruma ve yatırım araçlarını değerlendirme yöntemlerini anlatan Bayraktar, yurt dışı tecrübelerini Gebzeli iş insanlarıyla paylaşarak risk yönetimi ve sermayenin büyütülmesine ilişkin önerilerini aktardı. ​Seminerin sonunda ASRİAD Kocaeli Şubesi’ne katılan 15 yeni üyeye, Şener Yılmaz ve protokol üyeleri tarafından üyelik belgeleri takdim edildi.

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