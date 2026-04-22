ASRİAD Kocaeli sanayicilerin ihracat pazarlarına açılmasını hedefliyor

Adem Adıgüzel/Kocaeli

Asrın İş insanları Derneği (ASRİAD) Kocaeli Şubesi Yönetim Kurulu, basın mensuplarıyla bir araya gelerek, “Önce Nitelik” vizyonu çerçevesinde düzenlenen basın buluşmasında, derneğin faaliyetleri ve gelecek dönem hedefleri kamuoyu ile paylaşıldı.

Asrın İş insanları Derneği (ASRİAD) Kocaeli Şube Başkanı Nihat Yıldırım, “ASRIAD Kocaeli Şubesi olarak bizler; iş dünyasının gelişimine katkı sağlayan, ahlaki değerleri önceleyen ve üretimi merkeze alan bir anlayışla çalışmalarımızı sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.

Kocaeli ve bölgedeki iş insanlarının bir araya getirilerek birlik ve beraberliğin güçlendirilmesinin öncelikli hedef olduğunu belirten Yıldırım, sanayicilerin ihracat pazarlarına açılması için önemli projeler üzerinde çalıştıklarını söyledi.

Yıldırım, özellikle Amerika pazarının büyük bir potansiyel taşıdığına dikkat çekerek, “Sanayicilerimizin bu pazara ulaşmasında zaman zaman bağlantı eksiklikleri yaşanıyor. Bu eksiklikleri giderecek altyapı çalışmalarını tamamladık ve projelendirme sürecine geçiyoruz” dedi.

Bugün burada konuştuğumuz konu sadece Kocaeli değil. Aslında Türkiye'nin ekonomi geleceğidir ifadelerini kullanan Yıldırım, “Kocaeli, Türkiye ihracatında ilk 3’te yer alan, sanayi üretiminin yaklaşık yüzde 13’ünü gerçekleştiren ve stratejik konumuyla küresel ticaretin merkezinde bulunan bir güçtür” şeklinde konuştu.

“Kocaeli’nin elinde inanılmaz bir avantaj var"

Yıldırım, “Kocaeli’nin elinde inanılmaz bir avantaj var: Kocaeli Limanları, Türkiye’nin dünyaya açılan kapılarından biri. Bilişim Vadisi, Türkiye’nin teknoloji üretim üssü. Gebze Teknik Üniversitesi, nitelikli insan kaynağının merkezi ve onlarca Organize Sanayi Bölgesi mevcut yani üretim var, lojistik var, insan kaynağı var. Fakat bölgemizin eksiği, doğru strateji, doğru pazarlama ve doğru global açılım modeli. Biz üretimde güçlüyüz ama bu gücü dünya pazarlarına aynı etkinlikte taşıyabildiğimizi söylemek zor” diye konuştu.

Yıldırım, “ASRIAD olarak biz tam bu noktada devreye giriyoruz. Biz diyoruz ki; artık sadece üretmek yetmez. Ürettiğini dünyaya satabilen kazanır, teknolojiyi kullanan kazanır, veriyi yöneten kazanır. Yeni dönemde ticaretin adı nettir, akıllı üretim ve akıllı ihracat. Biz üyelerimize şunu sunuyoruz, yeni pazarlar, yeni iş bağlantıları, yapay zekâ destekli satış sistemleri ve sürdürülebilir büyüme modeli. Çünkü artık rekabet sadece fiyatla değil, bilgiyle, hızla ve teknolojiyle yapılıyor” ifadelerini kullandı.

Kocaeli’yi sadece üretim merkezi olarak değil, globalde de sesimizi duyurup yerimizi alacağız diyen Yıldırım, “Kocaeli’de bu potansiyel var, bu altyapı var, bu insan gücü var. Önemli olan bunu doğru bir vizyona dönüştürmektir. Bu şehirde üretim yapan herkes, bu şehirde ticaret yapan herkes artık kabuğunu kırmalı, dünyaya açılmalıdır. Çünkü yeni ekonomik düzen beklemiyor; hızlı olan, akıllı olan ve dijitalleşen kazanıyor” dedi.

Üyeler arasında ticari iş birliğinin artırılmasının temel öncelikleri olduğunu vurgulayan Yıldırım, “Öncelikle kendi üyelerimiz arasında ve Türkeye genelinde sektörel ve tedarik zinciri anlamında ticareti güçlendirmeyi hedefliyoruz. ASRİAD’ın 22. Şubesi olarak, üye sayımız arttıkça projelerimizi daha geniş kapsamlı şekilde hayata geçireceğiz” ifadelerini kullandı.

“huzur köyü projesi üzerinde çalışıyoruz"

Sosyal sorumluluk projelerine de değinen Yıldırım, eğitim ve gençlere yönelik burs çalışmalarının planlandığını ifade etti. Ayrıca “huzur köyü” adı verilen yeni bir proje üzerinde de çalıştıklarını belirten Yıldırım, yaşlıların daha doğal ve sosyal bir yaşam alanında vakit geçirebileceği bir konsept tasarlandığını söyledi.