ASRİAD Kocaeli Şubesi’nin ilk olağan genel kurulu yoğun katılımla gerçekleşti

Adem Adıgüzel/Kocaeli

Gebze Teknik Üniversitesi Konferans Salonu’nda gerçekleşen Asrın İş insanları Derneği (ASRİAD) Kocaeli Şubesi’nin 1’nci Olağan Genel Kuruluna, Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, Çekya Büyükelçisi Egemen Bağış, ASRİAD Başkanı İbrahim Cemil Yıldız, AKP Kocaeli Milletvekilleri Veysal Tipioğlu, CHP Kocaeli Milletvekili Nail Çiler, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Hasan Soba, Darıca Kaymakamı Yaşar Dönmez, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Aslantaş, Gebze Ticaret Odası Meclis Başkanı Oğuz Şerifalioğlu, Asrın İşinsanları Derneği Kocaeli Şubesi Başkanı Nihat Yıldırım katıldı.

“Üretim kapasitemiz ve teknolojik altyapımızla Türk ekonomisinin lokomotif şehirlerinden biriyiz”

ASRİAD Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Yıldırım, Kocaeli’nin Türkiye’nin en stratejik sanayi merkezlerinden biri olduğunu belirterek, “Üretim kapasitemiz ve teknolojik altyapımızla Türk ekonomisinin lokomotif şehirlerinden biriyiz. ASRİAD Kocaeli olarak amacımız, üyelerimizin her anlamda yanında olmak, işletmeler arası iş birliğini geliştirmek ve bölgemizin rekabet gücünü artırmak için çalışmaktır” ifadelerini kullandı.

“Nitelikli insan kaynağı ve teknoloji yatırımları en stratejik güç”

ASRİAD Genel Başkanı İbrahim Cemil Yıldız küresel ekonomideki belirsizliklere dikkat çekerek, “ASRİAD olarak biz bir iş insanları örgütüyüz; kuruluş amacımız üyelerimizin, ülkemizin ve gönül coğrafyamızın ekonomisini güçlendirmektir. Bir sosyal medya mesajıyla politikaların değiştiği, teamüllerin bir tarife söylemiyle alt üst olduğu bir dönemi yaşıyoruz. Bu şartlar altında Türkiye ekonomisi ciddi süreçlerden geçti ancak artık talihinin döndüğü görülüyor” dedi. 2025 üçüncü çeyrek büyüme verilerini değerlendiren Yıldız, “Büyüme oranı 3.7 seviyesinde gerçekleşti. İnşaat sektöründeki 13.9’luk büyüme, sabit sermaye oluşumundaki yüzde 11.7’lik artış ise milletimizin güveninin göstergesidir” diye konuştu.

Yıldız, nitelikli insan kaynağı, teknoloji üretimi ve ihracat alanlarında ASRİAD’ın yürüttüğü çalışmalara değinerek, “Meslek liseleri ve meslek yüksekokulları bizim en kritik konularımızdan biridir; gençleri sanayi, tarım ve hizmet sektörleriyle bilinçli şekilde buluşturmak zorundayız” dedi.

ASRİAD’ın girişimcilik ve teknolojiyi destekleyen yapısına değinen Yıldız, “Teknoparklarda üretilen projelerin endüstriyel hale gelmesi için melek yatırımcı oluyoruz. Üyelerimizin kurumsal kimliklerini güçlendiriyor, ihracat yapmayanları ihracata yönlendiriyoruz. Pandemi döneminde Türkiye ihracatının yüzde 1.5’ini ASRİAD üyeleri yapmıştı; bunu çok daha yukarılara çıkaracağız” ifadelerini kullandı.

“Kocaeli, ülke olarak ihracatta sıralamaya girse ilk elliye girer”

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Soba, kentin ekonomik gücünün altını çizerek, “Kocaeli, ülke olarak ihracatta sıralamaya girse ilk elliye girecek bir şehir. Ulaşımdan altyapıya kadar hayatı kolaylaştıran tüm hizmetleri büyük gayretle sürdürüyoruz. Türkiye Yüzyılı’nı birlikte inşa edeceğiz.” şeklinde konuştu.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyüköz, iş dünyasının toplumsal sorumluluğuna dikkat çekerek, “Sermayenin merhamet ve adaletle buluştuğu her yerde insanı yaşatan bir hedef olmalıdır. Bu yolculukta yer alan tüm sanayicilerimizi tebrik ediyoruz” diye konuştu.

AK Parti Kocaeli Milletvekili ve Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu Başkanı Veysal Tipioğlu, Kocaeli’nin Türk sanayisinin kalbi olduğunu belirterek, “Şehrimizin ihracatı 35 milyar dolara yaklaştı. Cari açığın kapanmasında en önemli rolü sizlerin yapacağı üretim ve katma değerli yatırımlar üstlenecek” dedi. Terörle mücadelenin ekonomik maliyetine vurgu yapan Tipioğlu, “Türkiye 40 yılda yaklaşık 2 trilyon dolarını teröre harcadı. Bu kaynak ekonomiye kazandırılsaydı bugün kişi başına gelir birkaç kat daha yüksek olurdu” diye konuştu.

“Teknolojiyi yakalamak için eğitim modellerini değiştirmek zorundayız”

CHP Kocaeli Milletvekili Nail Çiler, mesleki eğitimdeki eksiklere işaret ederek, “Sanayinin başkenti Kocaeli ama nitelikli eleman sıkıntısı var. 307 okulun sadece 23’ü meslek lisesi. Robotik kodlama sınıfları yok; teknolojiyi yakalamamız için eğitim modellerini değiştirmek zorundayız” ifadelerini kullandı.

Kocaeli’nin kayıt dışı ekonomide Türkiye birincisi olduğuna dikkat çeken Çiler, “Teknolojinin vücut bulduğu bir kentteyiz; eksiklerimizi tamamlamak zorundayız” dedi.

“Yatırımlar ve ihracatlar ekonomimizi üçüncü çeyrekte yüzde 3.7 büyüttü”

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, Türkiye’nin son dönemde küresel ekonomiden pozitif ayrıştığını belirterek, “Ekonomimiz üçüncü çeyrekte yüzde 3.7 büyüdü. Yatırımlar ve ihracat bu büyümenin lokomotifi oldu. İhracatımız yıllık bazda 270.6 milyar dolarla rekor kırdı. Türkiye olarak 21 çeyrektir kesintisiz büyüme başarısı gösteriyoruz. Milli gelirimiz 1 trilyon 538 milyar dolara ulaştı” diye konuştu.

İhracat rakamlarındaki artışa dikkat çeken Gürcan, “Yılın üçüncü çeyreğinde ihracatımız bir önceki çeyreğe göre yüzde 2.9 artarken ithalatımız yüzde 4.4 azaldı. Cari işlemler açığımızın milli gelire oranının yüzde 1.3 seviyesine gerilemesi, risk primimizi aşağı çekti ve gelecek dönem için umut verici bir tabloyu ortaya koydu. Kasım ayında ihracatımız yüzde 2.2 artışla 22.7 milyar dolara yükseldi. Son 12 ayda mal ihracatımız 270.6 milyar dolarla rekor kırdı. Hizmet ihracatımızda da yüzde 4.7’lik artışla toplam 122.5 milyar dolara ulaştık. Böylece hedeflediğimiz 390 milyar dolarlık toplam ihracat rakamına 393.1 milyar dolarla ulaşarak hedefi aşmış olduk” dedi.

Gürcan, “Bugün görüyoruz ki ülkemizin bir ya da iki yıllık gelirine denk bir miktar terörle mücadeleye harcanmak zorunda kalmış. Bu da Türkiye’nin potansiyel gelişiminin önünde nasıl büyük bir engel olduğunu bir kez daha gösteriyor” diye konuştu.

Kocaeli’nin dış ticaret performansına dikkat çeken Gürcan, “2024’te ihracat yüzde 7.3 artarak 32 milyar dolara ulaştı. İthalat ise yüzde 9.7 azaldı. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2025’te yüzde 87.5’e yükseldi. Bu tablo Kocaeli’nin üretim ve katma değer gücünü net şekilde ortaya koyuyor” ifadelerini kullandı. E-ticaret hacmindeki hızlı artışa değinen Gürcan, “2019’da 136 milyar TL olan e-ticaret bugün 3 trilyon TL’ye ulaştı. 600 bin işletme e-ticarette aktif” dedi.

“Hedefimiz dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olmak”

Çekya Büyükelçisi Egemen Bağış, “Türkiye olarak hedefimiz dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olmaktır. Bunu başarmak için Kocaeli'nin ortaya koyduğu çalışma azmini tüm Türkiye’ye yaymamız gerekiyor” ifadelerini kullandı. Avrupa Birliği’nin barış ortamıyla geliştiğini hatırlatan Bağış, “500 milyar dolar ihracat hedefini yakalamak için hep birlikte çalışmak zorundayız” dedi.