ASRİAD, “Kuralsız dünyada var olabilmek için ekonomik ve toplumsal direnç güçlendirilmeli”

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Çalıştay sonunda ASRİAD Genel Başkanı İbrahim Cemil Yıldız tarafından okunan sonuç bildirgesinde, İkinci Dünya Savaşı sonrasında kurulan uluslararası düzenin ve küresel sistemi koordine eden kurumların zayıfladığı belirtilerek, dünyada kuralsızlığın giderek hâkim hale geldiği değerlendirmesinde bulunuldu.

Küresel güç mücadelesinin ve silahlanma yarışının hız kazandığına işaret edilen bildirgede, ekonomik büyüme dinamikleri ve askerî teknolojilerdeki değişimin uluslararası dengeleri yeniden şekillendirdiği ifade edildi. Çin’in ekonomik büyüme performansının küresel güç dağılımındaki değişime işaret ettiği belirtilirken, Türkiye’nin son yıllardaki atılımlarına rağmen ekonomik ve askerî kapasitesini güçlendirmesi gerektiği kaydedildi.

Bildirgede, Türkiye’nin toplumsal direncini etkileyen unsurlar arasında gelir dağılımının önemine dikkat çekildi. Gücün hukukla sınırlandırılmadığı bir uluslararası sistemin ciddi riskler doğurduğu vurgulanarak, Gazze’de yaşananların bu durumun ağır sonuçlarını ortaya koyduğu ifade edildi. Küresel ölçekte hukukun üstünlüğünü yeniden tesis edecek mekanizmaların güçlendirilmesi gerektiği belirtildi.

ASRİAD’ın iş dünyasına yönelik değerlendirmelerinin de yer aldığı bildirgede, dernek üyeleri arasındaki ticari şeffaflığın artırılması, işletmelerin üretim ve iş kapasitesinin daha kapsamlı biçimde belirlenmesi ve ticari iş birliği imkânlarının geliştirilmesi kararlaştırıldı. Küresel rekabette ölçek ekonomisinin önemine işaret edilerek ortak yatırım ve girişimleri kolaylaştıracak çalışmaların hızlandırılması benimsendi.

Derneğin uluslararası ilişkiler ağının genişletilmesi, üyelerin dış ticaret potansiyelinin etkin biçimde değerlendirilmesi ve özellikle Afrika ile ilişkilerin geliştirilmesine yönelik yapısal çalışmaların yapılması da bildirgede öne çıkan başlıklar arasında yer aldı.

Bildirgenin son bölümünde ise iş hayatında etik ilkelerin ve ahlaki değerlerin güçlendirilmesinin önemine dikkat çekildi. ASRİAD’ın, ticari faaliyetlerde güven ve şeffaflığı esas alan bir anlayışla hareket etmeyi ve iş dünyasında örnek uygulamaların yaygınlaştırılmasına katkı sunmayı sürdüreceği belirtildi.