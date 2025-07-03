Asyaport, En Çevreci Liman Tesisi ödülüne layık görüldü

İZMİR / EKONOMİ

Türkiye’nin en büyük konteyner limanı Asyaport, çevre duyarlılığına yönelik sürdürülebilir uygulamalarıyla, 4. Türkiye Denizcilik Zirvesi’nde En Çevreci Liman Tesisi ödülüne layık görüldü. Ödül, Asyaport Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Soyuer’e Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu tarafından takdim edildi.

2 Temmuz 2025 tarihinde İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda düzenlenen 4. Türkiye Denizcilik Zirvesi, denizcilik sektörünün geleceğine yön veren konulara ev sahipliği yaptı. Zirvede karbonsuzlaştırmadan yeşil limanlara, kruvaziyer turizminden dijitalleşmeye kadar birçok başlık masaya yatırıldı.

Asyaport’un çevresel sürdürülebilirlik çalışmaları, limanın 2014 yılında faaliyete geçmesinden önce kurulan güneş enerjisi sistemiyle başladı. Bugün itibarıyla, bu yaklaşım çeşitli çevre odaklı projelerle sürdürülüyor. Bunlar arasında, Türkiye’de ilk ve tek olma özelliğine sahip “Shore Power – Elektrikle Karadan Gemi Besleme” uygulaması öne çıkıyor. Bu kapsamda, 25 Ekim 2024 tarihinde limana yanaşan 20 bin TEU kapasiteli MSC OSCAR adlı geminin tüm enerji ihtiyacı kıyıdan karşılanarak denizcilik yakıtı kaynaklı karbon salımı önlendi.

Asyaport, liman sahasında kurduğu güneş enerjisi sistemleri sayesinde enerji ihtiyacının büyük bir bölümünü yenilenebilir kaynaklardan sağlarken, LNG (sıvılaştırılmış doğal gaz) kullanımıyla da karbon emisyonlarını azaltmayı hedefliyor. Ayrıca, kara ve gemi elleçleme vinçlerinde elektrikli sistemlerin tercih edilmesiyle fosil yakıt kullanımına alternatif oluşturuluyor.

Şirket, yalnızca teknolojik yatırımlarla değil, her yıl düzenlediği kıyı ve deniz temizliği etkinlikleriyle de çevresel farkındalık çalışmalarını sahaya taşıyor. Asyaport’un bu çalışmaları, Tekirdağ özelinde bölgesel çevre koruma çabalarına katkı sağlarken, Türkiye denizcilik sektörü için de örnek teşkil ediyor.