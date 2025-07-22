Asyaport zirveye demir attı

İZMİR / EKONOMİ

Türkiye’nin en büyük konteyner limanı Asyaport, temmuz ayında gerçekleştirdiği yüksek hacimli operasyonla bir rekora daha imza attı. 24 bin 346 TEU taşıma kapasitesine, 236 bin DWT ağırlığa ve 400 metre uzunluğa sahip olan, dünyanın en büyük konteyner gemilerinden MSC Mariella, Asyaport’ta elleçlenen konteyner adediyle Türk limancılık tarihinde bir ilki gerçekleştirdi.

TIGER hattı kapsamında Uzak Doğu–Singapur rotasında sefer yapan gemide yürütülen operasyonla, toplam 11 bin 348 konteyner / 16 bin 458 TEU elleçlendi. Bu işlem, Türkiye limancılık tarihinde bir gemide gerçekleştirilen en yüksek elleçleme hacmi olarak kayıtlara geçti.

Operasyonun sürdüğü aynı saatlerde, ana rıhtımda bulunan 366 metre uzunluğundaki MSC RAPALLO gemisine de Hindistan çıkışlı HIMALAYA hattı kapsamında eş zamanlı hizmet verildi. Böylece Asyaport, iki dev gemiye aynı anda operasyon gerçekleştirme kapasitesiyle, rıhtım altyapısı ve saha yönetimindeki yüksek verimliliğini bir kez daha ortaya koydu.

Stratejik vinç planlamasıyla donatılmış ana rıhtımda yer alan 8 rıhtım vinci, yüksek hacimli gemilere aynı anda etkin hizmet verilmesini sağlarken, gemilerin limanda kalış süresini de önemli ölçüde azaltıyor.

“Türkiye limancılığında yeni standartlar belirliyoruz”

2024 yılı itibarıyla arka arkaya rekorlar kırdıklarını belirten Asyaport Planlama ve Teknik Hizmetler Müdürü Besim Dönmez, “Hem iş hacmi hem de operasyonel verimlilik anlamında Türkiye limancılığının sınırlarını yeniden tanımlıyoruz. MSC Mariella ile gerçekleştirdiğimiz yüksek hacimli elleçleme işlemi, bu başarının en somut örneklerinden biri. Aynı anda yürütülen paralel operasyonlar sayesinde altyapımızın, ekipmanlarımızın ve uzman kadromuzun uluslararası standartlara uygunluğunu bir kez daha kanıtladık. Türkiye’nin en büyük konteyner limanı olarak, bu başarıyı sürdürülebilir kılmak adına çalışmalarımıza aynı kararlılıkla devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.