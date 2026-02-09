Ataç, “130 bin ton atığı ekonomiye kazandırdık”

ALİ BAŞ/ESKİŞEHİR

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, 2007 yılından bu yana yürüttükleri sistemli çalışma ile 130 milyon 278 bin kilogramdan fazla atığı kaynağında ayrı toplayarak geri kazanıma yönlendirdiklerini söyledi. Ataç “Bu rakam yaklaşık 130 bin ton atığın toprağa, suya ve havaya karışmasının önüne geçilmesi anlamına geliyor” dedi.

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç “Tüm bu çalışmalar sonucunda, Tepebaşı’nda yaşayan her bir hemşerimiz, kişi başına yılda yaklaşık 16 kilogram geri kazanılabilir atığı kaynağında ayrı toplayarak bu sürece katkı sunmuş durumda. Bu tablo, bize şunu net biçimde gösteriyor. Tepebaşı’nda çevre bilinci bireysel bir tercihten çıkmış, toplumsal bir davranışa dönüşmüştür” diye konuştu.

Minimum 600 milyon liralık ekonomik katkı

Rakamları yalnızca tonaj olarak değil, kent ekonomisi ve kaynak verimliliği açısından da okumak gerektiğini belirten Ataç, şu görüşlere verdi: “Bugünkü birim değerler ve düzenleyici parasal karşılıklar üzerinden değerlendirdiğimizde, 2007 yılından bu yana geri dönüşüm yoluyla yaklaşık 600 ila 900 milyon TL’lik bir ekonomik büyüklüğü yeniden ekonomiye kazandırdığımızı söyleyebilirim. Bu, sadece bir ‘gelir’ hesabı değil; Hammadde tasarrufu, İthalat baskısının azalması, Enerji verimliliği ve bertaraf maliyetlerinin düşmesi gibi etkileriyle birlikte, kentin ve ülkenin kaynaklarını koruyan toplam bir parasal eşdeğeri ifade ediyor.”

Ortak sorumluluğu birlikte büyütelim

“Bizim anlayışımızda çevre politikası; yalnızca atık toplamak değil, yaşam kültürü inşa etmektir” diyen Ahmet Ataç, sözlerine şöyle devam etti: “Çocuklara doğayı korumayı öğretmek, insan sağlığını merkeze almak, kent yaşamını doğayla uyumlu hale getirmek demektir. Çünkü biliyoruz ki; doğa korunursa insan korunur, insan korunursa kent geleceğe güvenle yürür. Tepebaşı’nda attığımız her adımın merkezinde şu ilke var: Yaşam değerlidir. İnsan değerlidir. Gelecek bugünden başlar. Bu yolu, halkımızla birlikte kararlılıkla yürümeye devam edeceğiz. Hemşerilerimden de ricam; evimizde, iş yerimizde, okulumuzda atığı kaynağında ayıralım ve bu ortak sorumluluğu birlikte büyütelim.”