Ataç “Tepebaşı, akıllı ve sürdürülebilir kentlerin Türkiye’deki öncüsüdür”

Belediyeler arasında iş birliğini güçlendirmek, iyi uygulamaların paylaşımını artırmak ve yerel yönetimlerde deneyim aktarımını yaygınlaştırmak amacıyla düzenlenen Belediyecilik Forumu’na bu yıl 700’ün üzerinde başvuru yapıldı ve değerlendirme süreci sonunda 225 proje BELFOR’da tanıtılmaya hak kazandı.

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, kentte yürütülen akıllı şehircilik alanındaki çalışmaları ile katılımcı, kapsayıcı ve dayanıklı kent yönetimi örneklerini anlattı. Başkan Ataç, “BEBKA tarafından desteklenen ve ana hizmet binamızda hayata geçirilen ‘düşük karbon ayak izi için enerji etkin bina’ projemiz Türkiye’nin çift yönlü sayaç kullanan ilk kamu binasıdır. Proje kapsamında elektrik ihtiyacının yaklaşık %20’si güneş enerjisi santralinden karşılanmaktadır.” dedi.

Kurulan yağmur suyu toplama sistemi sayesinde şebeke suyu tüketiminin % 5 oranında azaltıldığını ifade eden Başkan Ataç, “Proje ile araç yıkama ünitesinde tüketilen su en az %91 oranında yağmur suyu sisteminden karşılanmaktadır.” ifadelerini kullandı.

Leed Gold Sertifikası Alan İlk Kamu Binası

Ataç, Mustafa Kemal Atatürk Su Sporları Merkezi projesinin “yeşil bina” olarak planlandığını ve tamamlanmasının ardından uluslararası sertifikasyon sürecine başvurulduğunu aktardı. Tesisin sürdürülebilir tasarım yaklaşımı ile yapılığını dile getiren Ataç, “Bina LEED Gold sertifikası almaya hak kazandı ve Türkiye’de 2015 yılında bu sertifikayı alan ilk kamu binası olma özelliği taşıyordu.” dedi.

Akıllı şehir ve sürdürülebilirlik projelerine de değinen Ataç, uluslararası platformlarda elde edilen ödüllere ilişkin olarak ise “2021 yılında Avusturya Büyükelçiliği tarafından düzenlenen Ulusal Enerji Küresi Ödülünü kazandık. 187 ülke ve 2 bin 500 proje arasından sıyrılarak bu ödülü kazanan Türkiye’deki ilk belediye olduk.” diye konuştu.

AB Horizon 2020 Kapsamında Desteklenen Türkiye’nin İlk Şehri

Başkan Ataç, “Tepebaşı, AB Horizon 2020 kapsamında desteklenen Türkiye’nin ilk Akıllı Şehridir. 66 ay süren proje 2015-2019 yıllarında arasında hayata geçirilmiştir. Projenin toplam bütçesi 23,8 Milyon Euro Tepebaşı Belediyesi Bütçesi ise yaklaşık 5 Milyon Euro’dur. Amacı ketlerin sürdürülebilir dönüşümünü hızlandırmak olan proje 7 ülkeden 22 ortak ile uygulayıcı şehir olarak Tepebaşı İlçesi’nde gerçekleştirilmiştir.” dedi.

Küresel Model Tepebaşı

Tepebaşı Belediyesi’nin, 2019 yılında Addis Ababa’da düzenlenen 14. Sürdürülebilir Şehirler ve İnsan Yerleşimleri Forumu kapsamında, akıllı kent gelişimi alanında “Küresel Model” ödülünü kazanarak Türkiye’den bu ödülü alan ilk belediye olduğunu hatırlatan Başkan Ataç sözlerine şu şekilde sürdürdü; “Tepebaşı Belediyesi, 2021 yılında Avusturya’nın Ankara Büyükelçiliği tarafından verilen ‘Ulusal Enerji Küresi Ödülü”nü kazanarak, 187 ülke ve 2500 proje arasından sıyrılmış; bu prestijli ödülü kazanan dünyadaki tek, Türkiye’de ise ilk belediye olmuştur.”