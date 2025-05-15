Ataç: "Zor dönemden geçiyoruz, sanayiciye şükran borçluyuz"

ALİ BAŞ / ESKİŞEHİR

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, son yaptığı fabrika ziyaretleri kapsamında ilk olarak Smart Banyo Mobilyaları Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Göksel Ayva ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Metin Ayva ile bir araya geldi. Ardından PMG Taral ve Gem Endüstri A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Gürbüz Özkaya, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Vedat Özkaya ve Genel Müdür Samet Özkaya ile buluştu.

Fabrika ziyaretlerinde firma yetkilileri çalışmalar hakkında Başkan Ataç’a bilgi verdi. Başkan Ataç, ziyaretlerinde üretim alanlarını da gezerek emekçilere çalışmalarında kolaylıklar diledi. Smart Banyo Mobilyaları Fabrikası, PMG Taral ve Gem Endüstri A.Ş yetkilileri de Başkan Ataç’a ziyaretleri için teşekkür etti.

"Kıymetli katkılar sunuyorlar"

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, gerçekleştirdiği fabrika ziyaretleri sonrası sanayi üretiminin önemine vurgu yaptı. Başkan Ataç, şu görüşlere yer verdi: “Eskişehir’in üretim gücünü yerinde görmek, bu güce emek veren çalışanlarımızla ve yöneticilerle bir araya gelmek benim için büyük bir mutluluk kaynağı. Smart Banyo Mobilyaları, PMG Taral ve Gem Endüstri gibi değerli firmalarımız, kentimizin istihdamına, ekonomisine ve kalkınmasına çok kıymetli katkılar sunuyor. Üretim demek emek demek, gelecek demek. Bizler de yerel yönetim olarak, bu emeğin ve üretim gücünün her zaman yanındayız. Çünkü biliyoruz ki güçlü bir kent, ancak güçlü bir ekonomiyle ve üretimle mümkündür. Emek veren tüm işçilerimize, üretimi yöneten ve geliştiren tüm sanayicilerimize şükran borçluyuz.