ATAP, derin teknoloji girişimlerine destek sunuyor

ESKİŞEHİR

ATAP A.Ş. ve Ege Teknopark, 18 Temmuz 2024 tarihinde ortaklaşa düzenledikleri “D-Tech Ticarileştirme Programı” tanıtım etkinliğinde Eskişehir Teknoloji Geliştirme Bölgesi girişimcileri ve girişimci adaylarıyla Park Dedeman'da bir araya geldi. Etkinlik, girişimcilerin bölgedeki girişimcilerin projelerinin ticarileşmesi ve yatırım fırsatları hakkında bilgi edinmelerine olanak tanıdı.

Avrupa Birliği IPA 2 dönemi proje sahipleri olan ATAP ve Ege Teknopark, bu etkinlikte Ege Derin Teknolojiler Fabrikası (Ege D-Tech Factory) projesinin “D-Tech Ticarileştirme Programı” hakkında detaylı bilgiler sundu. Bu program, derin teknoloji alanında çalışan start-up'ların projelerini ticarileştirmelerine destek olmayı hedefliyor.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan ATAP A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Metin Saraç, "Ege Derin Teknolojiler Fabrikası (Ege D-Tech Factory) projesi ile özellikle derin teknolojilerde çalışmak isteyen start-upların ürünlerinin ticarileşmesi, ticarileşme programı kapsamında sunulan hizmetler ve prototipleme merkezi hakkında bilgiler verilecek. Ayrıca yatırımcılarla birebir görüşmelerin yapılacağı networking imkanı da sağlanacak. Bu güzel etkinlikte, 1 milyon TL’ye kadar sağlanacak hizmetlerden de yararlanma şansı olacaktır" diyerek programın önemine dikkat çekti.

Katılımın yoğun olduğu etkinlikte, ATAP A.Ş. Genel Müdürü Dr. Sedat Telçeken ve Ege Teknopark Genel Müdür Yardımcısı Anıl Baybora, beraberlerindeki heyetle birlikte çeşitli sunumlar yaparak programa katkı sağladı. Ayrıca, ATAP girişimcilerinden Entekno firma yöneticisi Prof. Dr. Ender Suvacı ve Bugamed firma yöneticisi Gamze Kara Mağden de firmalarını tanıtarak girişimcilik yolunda yaşadıkları deneyimleri ve başarı hikayelerini katılımcılarla paylaştılar.

Etkinlik, Eskişehir Teknoloji Geliştirme Bölgesi'ndeki girişimciler ve girişimci adayları için ilham verici ve bilgilendirici bir platform sundu. Girişimciler, program sayesinde derin teknoloji alanındaki projelerini nasıl ticarileştirebilecekleri konusunda önemli bilgiler edinme fırsatı buldu.