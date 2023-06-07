ATAP, Eskişehir’e fon çekmeye hazırlanıyor

ESKİŞEHİR / EKONOMİ

Eskişehir Teknoloji Geliştirme Bölgesi yönetici şirketi ATAP A.Ş. “Ufuk Avrupa’nın Horızan Wıdera Programı: Pathways to Synergies Çağrısı Projesi” kapsamında arama toplantısı düzenledi. Toplantıda ATAP'ın kapasitesini arttırmanın yanı sıra, Ufuk Avrupa Projelerinde konsorsiyumlarda çalışmak için hazırlanacak projenin konusu, hedefleri ve uygun ortaklıklar üzerine istişarelerde bulunuldu.

Toplantının açılışında konuşan ATAP A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Metin Saraç, sanayinin ve şehrin ihtiyacı olan kaynakların doğru projelerle ekonomiye kazandırılmasının önemli olduğunu belirterek arama toplantılarından çıkarılacak sonuçlarla hedefe yöneleceklerini söyledi.

Konuşmasında Eskişehir Tasarım ve İnovasyon Merkezi (ETİM) projesine dikkat çeken Saraç, “2018 yılında başlayan ETİM projesinde 2023 yılının başında teknik destek fazı başarıyla tamamlandı. Şu anda adından söz ettirmeye başlayan, bilinirliliği, tanınırlığı artan, projeler üreten ve güvenilir bir merkez haline geldi. Amacımız bu merkezi daha ileriye taşıyarak daha sürdürülebilir merkez haline getirmek” diye konuştu.

Ufuk Avrupa projelerinde yer alarak Eskişehir’e önemli fonları getirmeyi hedeflediklerini açıklayan ATAP A.Ş. Genel Müdürü Dr. Sedat Telçeken ise, “ATAP olarak Avrupa Birliği ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından desteklenen ETİM'i başarıyla yürütmekteyiz. Bu projemizle sürdürülebilirlik anlamında başarı öyküleri yazıyoruz. Önümüzdeki süreçte Ufuk Avrupa projelerinde de yer alarak şehrimize önemli fonları getirmeyi hedefliyoruz” dedi.