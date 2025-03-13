ATAP, Eskişehir’i küresel Ar-Ge sahnesine taşıyor

ABDULLAH SÖNMEZ / ESKİŞEHİR

Türkiye’nin teknoloji odaklı büyüme hamlelerine katkıda bulunan ekosistemlerden biri olan Eskişehir Teknoloji Geliştirme Bölgesi (ETGB), ileri teknoloji ve inovasyon odaklı girişimcileri destekleyen yapısıyla sanayi ve akademi iş birliğini güçlendirmeye odaklandı. ETGB Yönetici Şirketi Anadolu Teknoloji Araştırma Parkı’nın (ATAP), Türkiye’nin ilk teknoloji geliştirme bölgelerinden biri olduğunu söyleyen ATAP Yönetim Kurulu Başkanı Metin Saraç, 4 farklı yerleşkede faaliyet gösterdiklerini belirterek 130 girişimci firma ve 300’den fazla proje ile teknoloji ve inovasyon odaklı çalışmalar yürüttüklerini açıkladı.

Eskişehir’de teknoloji ve inovasyon ekosisteminin büyütmek için önemli adımlar attıklarını vurgulayan Saraç, fiziki alanlarını genişleterek girişimcilere daha fazla imkan sunmayı hedeflediklerinin altını çizdi. Eskişehir Teknik Üniversitesi yanında faaliyete geçirecekleri yeni ek alanlarının hizmete başlaması için gün saydıklarını dile getiren Saraç, sözlerine şöyle devam etti: “2023 itibarıyla toplam 439 bin metrekareye ulaşan bölgemize, Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) Ek Alanı da eklendi. Yeni alanda, özellikle üniversite kökenli girişimcilerin ve akademisyenlerin Ar-Ge çalışmalarına destek sağlanacak. Bu yerleşkemiz, üniversite kökenli girişimcileri üniversitenin uzman akademisyenleri ile buluşturarak, test ve laboratuvar imkânlarından yararlanmak isteyip bu imkândan faydalanmakta zorluk yaşayan firmaların ve genç girişimci adaylarının hizmetine sunulacaktır.”

ATAP Go, girişimcilerin büyüme süreçlerini hızlandıracak

Kısa süre önce faaliyete geçirdikleri ATAP Girişimcilik Ofisi (ATAP Go) ile kuluçka programları, mentorluk hizmetleri ve yatırım destekleri sunduklarını belirten ATAP Genel Müdürü Dr. Sedat Telçeken ise, girişimcilere yalnızca ofis değil, aynı zamanda sürdürülebilir büyümelerini destekleyecek kapsamlı bir ekosistem sağladıklarının altını çizdi. Ön Kuluçka ve Kuluçka Programları kapsamında, şirketleşme aşamasına gelen girişimciler için özel programlar düzenleyerek, Teknopark bünyesinde büyümelerini destekleyeceklerini aktaran Telçeken, “Eğitim ve mentorluk destekleri ile girişimcilere iş fikirlerini doğrulama, yatırım alma süreçleri ve iş geliştirme konularında uzman mentorlarla birebir çalışma imkânı sağlayacağız. Girişimciden yatırımcıya köprü görevi üstlenen ATAP Go, teknoparka doğrudan geçiş süreci, iş planı desteği ve yatırımcı buluşmaları ile girişimcilerin büyüme süreçlerini hızlandırmaktadır” açıklamasında bulundu.

“Yenilikçi projelerle geleceği görüyoruz”

ATAP’ın uluslararası projelerde etkin rol aldığına vurgu yapan ATAP Genel Müdürü Sedat Telçeken ise, “2023 yılında Dijital Yenilik ve Dönüşümde Gelişmiş Ortaklığın Hareketi (MAPIT) projemiz ile Avrupa Birliği’nin Horizon Europe programında partner olmaya uygun bulunmuştuk. Eskişehir’deki KOBİ’leri ve araştırma kuruluşlarını Avrupa Ar-Ge ekosistemine entegre etmenin amaçlandığını proje kapsamında geçen ay Gelecekten Öğrenme Konferansı düzenleyerek ATAP’ın uzun vadeli stratejilerini belirledik. Kamu, üniversite ve sanayi temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşen bu etkinlikte, bölgemizin gelecekteki yol haritası çizildi. Önümüzdeki dönemde ortak akıl ile hareket ederek ve yenilikçi adımlar atarak hem Eskişehir ve çevresinde hem de uluslararası ölçekte etkili bir oyuncu olmayı planlıyoruz” ifadelerini kullandı.