ATAP’tan beyin göçünü önleyecek girişim

ABDULLAH SÖNMEZ / ESKİŞEHİR

Tepebaşı Belediyesi ve Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi iş birliğiyle ATAP A.Ş yürütücülüğünde hayata geçirilen ATAP Girişimcilik Ofisi’nin (ATAP Go) hizmete açıldı. Düzenlenen açılış törenine Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç’ın yanı sıra ESOB Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, ATAP Go Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Telçeken, ATAP A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Metin Saraç, CHP İl Başkanı Talat Yalaz, Eskişehir Barosu Başkanı Barış Günaydın, meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Girişimcilik ekosistemini güçlendirmek ve yenilikçi fikirleri destekleyerek bölgesel kalkınmaya katkı sağlamayı hedefleyen merkezin açılış töreninde konuşan Eskişehir OSB Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, girişimciliğin sadece bireylerin ekonomik özgürlüğünü kazanmasını sağlamadığını, aynı zamanda toplumsal refahı artırarak ekonomik büyümeye katkıda bulunduğunu vurguladı. Küresel ekonomik dinamiklerin hızla değiştiğini belirten Küpeli, girişimciliğin bu değişime ayak uyduran ve yönlendiren en önemli güçlerden biri olduğunu ifade etti. Açılan girişimcilik ofisinin, yenilikçi fikirlerin hayata geçirilmesine, girişimcilerin mentorluk, eğitim ve yatırım desteği almasına büyük katkı sağlayacağını dile getiren Küpeli, “Burada hayata geçirilecek projeler, sadece bireysel başarı hikayeleri yaratmakla kalmayacak, ülkemizin ekonomik kalkınmasına da yön verecektir. Bu yolculuğa çıkan herkes için bir ışık olacak, rehberlik edecek ve yeni başarı hikâyelerinin doğmasına katkı sağlayacaktır” diye konuştu.

“Beyin göçünü önlemek hepimizin görevi”

Törende söz alan Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, “2018 yılında Berlin’de Treptow-Köpenick Belediyesi ile kardeş şehir anlaşmamız var. Onlarla ortak projeler yapıyoruz, bir tanesi de burası yani Sosyal Kuluçka Merkezi. 2018 yılında bir hibe programıyla burayı kuluçka merkezi haline getirdik. Bugüne kadar baya çalışmalar yapıldı. Zaten mantığında sosyal girişimcilik vardı. Kadınlar, gençler, mülteciler olmak üzere yaklaşık 5 bin kişi buradan hizmet aldı. Buradan aldıkları eğitimlerle işyeri açanlar da oldu. Şimdi yapılan iş birliği ile burayı farklı bir noktaya getirmek istedik. Burada belediyenin ve sanayi bölgesinin iş birliğinin olması farklı bir görüş ortaya çıkarır ve güven daha da artar. Burası ATAP Go isimli yeni bir girişimcilik ofisi olacak. Buradan çok iyi şeyler çıkacak. Gençlerimizin hayal güçlerini burada gerçekleştirmesi bizim için en büyük mutluluk olacak. Bu beyin göçlerini önlemek hepimizin görevi” ifadelerini kullandı.

“Ticari hayata girmelerini sağlayacağız”

ATAP A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Metin Saraç, “Bu tür girişimler çok katmanlı olarak toplumsal hayata katkı sağlamakta. Ama iki önemli konu var. Bunlardan bir tanesi girişimcilik ekosistemine dahil olmak isteyen ama imkan bulamayan bütün arkadaşlarımız burada bütün kapı açılıyor. Böylece beyin gücü engellenmiş oluyor. İkincisi de hayali olan, hedefi olan girişimci olmak isteyen arkadaşlarımızı bu kapıdan içeri girdiklerinde girişimcilik hayatına sokmuş olacağız. Burada eğiteceğiz, yönlendireceğiz, ellerinden tutacağız. İnşallah ATAP’ın teknoparklarından bir tanesinde şirketleştireceğiz ve ticari hayata girmelerini sağlayacağız. Böylece ülke ve toplum ekonomisine katkı sunmalarını sağlayacağız. Burada çok büyük destek veren Ahmet Ataç Başkanımıza Nadir Küpeli Başkanımıza ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Girişimcilikteki ilk adımınız”

ATAP Go Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Telçeken, “Bugün çok kıymetli bir etkinlikte bir araya geldik. ATAP Türkiye’nin ilk teknoparkı. Eskişehir’imizin de gururu, yüz akı. Aslında biz bu işi 35 yıldır yapıyoruz. Ama bugün farklı bir heyecanla, farklı bir oluşumla “Girişimcilikteki ilk adımınız” mottosuyla girişimcilik ofisimizi Eskişehir halkının hizmetine sunuyoruz. Aynı yöne bakan aynı hisleri taşıyan tek hedefi üretmek olan insanlar bir şekilde bir fikir etrafında birleşebiliyorlar. Bizler birleşerek Eskişehir Organize Sanayi Bölgemizin gücünü, Tepebaşı Belediyemizin tecrübesini bir araya getirerek ATAP’ın da bu konudaki uzmanlığıyla birlikte çok güzel bir ofisi açtık” diye konuştu.

Tepebaşı Belediyesi Başkan Yardımcısı ve ATAP A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi Suat Yalnızoğlu, “Gelecek yorumcuları günümüzün çağını iş birlikçi ekonomi çağı olarak adlandırıyor. Bu nedenle büyük markaların birleşerek bir şeyler yaptığını görüyoruz. Biz de bugün EOSB ile yeni bir marka açılışı için bir aradayız” dedi. Açılış konuşmalarının ardından ATAP Go Ön Kuluçka ve Kuluçka Direktörü Hasan Göde tarafından merkezin tanıtımı gerçekleştirildi.