Atatürk’ün 102 yıllık mirası yeniden hayat buluyor

Altınordu ilçesinde, Çarşamba Pazarı olarak bilinen Atatürk’ün talimatıyla zamanın imkanlarıyla deniz kenarından taşınan kumlarla doldurularak bataklıktan kurtarılan ve futbol oynanan, bayramların ve şenliklerin yapıldığı çok amaçlı bir alan haline getirilen ve halk arasında “Millet Düzü” olarak bilinen alan, Büyükşehir Belediyesinin çalışmalarıyla yeniden canlanıyor. Başkan Dr. Mehmet Hilmi Güler’in öncülüğünde yürütülen proje ile şehir, ticaret, ulaşım ve sosyal yaşamı buluşturan yeni bir çekim merkezine kavuşuyor.

Millet Düzü’nün oluşum süreci

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Ordu’ya gerçekleştirdiği ziyaret sırasında bölgenin bataklık halinde olduğunu görmesi üzerine alanın kurutulması yönünde talimat vermesiyle dönemin sınırlı imkânları zorlanarak kurulan raylı sistemle deniz kenarından taşınan kumlar sayesinde bataklık alan dolduruldu ve kente kazandırıldı. Hamam Düzü’nün yanında bulunan alan, yapılan çalışmalar ardından “Millet Düzü” adını aldı.

Kurutulan alan, uzun yıllar boyunca futbol sahası olarak kullanıldı; bayramlara, şenliklere ve toplumsal etkinliklere ev sahipliği yaptı. Daha sonraki süreçte ise pazar yeri olarak düzenlenen Millet Düzü, özellikle köylü pazarı kimliğiyle hem üreticiye hem de Ordu halkına hizmet ederek kentin sosyal ve ekonomik yaşamında önemli bir rol üstlendi. Ordu’nun hafızasında unutulmaz izler bırakan ve şehrin geçmişinde önemli bir yere sahip olan Millet Düzü, Büyükşehir Belediyesi’nce yürütülen çalışmalarla şimdi modern bir yaşam alanı olarak yeniden canlandırılıyor. Çalışmalarda fore kazık imalatlarının yüzde 70’i tamamlandı. Altyapı imalatlarının bitmesi ardından üst yapı çalışmalarına geçilecek.

Ticaret merkezi olarak çevredeki tarihi yapılarla uyumlu modern bir mimari anlayışla planlanan projede hem estetik hem de işlevsellik ön planda tutuldu. Toplam 5 bin 700 metrekarelik alan üzerine inşa edilecek projede; 1 restoran binası, 43 işyeri, 14 ofis yer alacak. Yer altında 2 katlı, 241 araç kapasiteli kapalı otopark bulunurken, projenin üst kısmı ise meydan olarak vatandaşların kullanımına sunulacak.