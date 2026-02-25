ATB Başkanı Bilgiç: Aşırı yağış doğru yönetildiğinde berekettir

ADANA/EKONOMİ

Adana Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Şahin Bilgiç, Bilgiç, yoğun yağışların tarım açısından hem risk hem fırsat barındırdığını belirtti.

ATB meclis toplantısında konuşan Bilgiç, son zamanlarda meydana gelen aşırı yağışların doğru yönetildiğinde bereket getireceğini söyledi. Kısa sürede gerçekleşen kontrolsüz yağışların özellikle taban araziler, nehir yataklarına yakın bölgeler ve drenaj altyapısı yetersiz alanlarda verim kaybı riski oluşturabildiğine dikkat çeken Bilgiç, “Yağışın miktarı kadar zamanlaması ve yoğunluğu da belirleyicidir” dedi.

"Bugün fazla görülen su, kurak dönemde en önemli güvence”

Aşırı yağışların doğru planlama ile avantaja dönüştürülebileceğini vurgulayan ATB Başkanı, başta Seyhan ve Çatalan olmak üzere barajlarda suyun kontrollü biçimde tutulmasının kritik olduğunu ifade etti. Bilgiç, ayrıca mevcut depolama alanlarının iyileştirilmesi ve suyun israf edilmeden muhafaza edilmesinin üretim güvenliği için taşıdığı öneme dikkat çekti. Bugün fazla görülen suyun kurak dönemlerde üreticinin en önemli güvencesi olacağını söyleyen Bilgiç, depolanan suyun planlı ve tasarruflu kullanımının verim kaybını önleyeceğini, çiftçinin gelir istikrarını koruyacağını anlattı. “Yağmur suyu depolama sistemleri artık bir tercih değil zorunluluktur” diyen Bilgiç, özel sektör yatırımlarının teşvik edilmesi, üreticilerin hibe, uygun finansman ve teknik desteklere erişiminin kolaylaştırılması gerektiğini sözlerine ekledi.