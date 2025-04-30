ATB Başkanı Bilgiç: “Don ve kuraklık zararı 13-14 milyar lirayı bulabilir”

ADANA/EKONOMİ

Adana Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Şahin Bilgiç, ATB meclis toplantısında tarımdaki güncel sorunları değerlendirdi. Hem zirai dondan hem kuraklıktan dolayı bazı yerlerde buğdayların sökülmesi, bahçe ürünlerin zarar görmesi ile ilgili rapor hazırlayıp, Ankara’da yapılan Akdeniz bölge toplantısında TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’na ilettiklerini açıklayan Bilgiç, "Don ve kuraklık zararının resmi tespitlerde 8 milyar civarında olduğu ifade edilse de bu zarar 13-14 milyarı bulabilir" yorumunu yaptı. Tarımsal üretimde sürdürülebilirliğin sağlanması için hiç vakit kaybetmeden zararların bir an önce telafi edilmesi gerektiğine dikkat çeken Bilgiç, “Tarım Kredi Kooperatifleri marifetiyle girdi maliyetlerinin düşürülmesi ve doğrudan üreticiye desteklerin artırılması önem arz etmektedir” diye konuştu.

“Su seviyesi iki yıl önceye göre yarıya düştü”

Adana’daki barajlarda su doluluk oranının iki yıl öncesine göre yarı yarıya azaldığına dikkat çeken Bilgiç, şöyle devam etti: “Bu durum bölgemiz tarımı için endişe verici bir hal almaktadır. Her geçen gün azalan su kaynaklarımızla ilgili tedbirlerimizi almak zorundayız. Çukurova’mızın bereketli toprakları ciddi tehdit altındadır. Bugün sahip olduğumuz bu topraklar ilimizi beslediği gibi bir çok turfanda ürün de ülkemizi beslemektedir. Adana’da su kaynaklarının durumuna baktığımızda tedbirler ciddi ve daha hızlı alınmalı, israfın önüne mutlaka geçilmeli, hatta bu konuda okullarda suyu tasarruflu kullanma dersi verilmelidir. Adana olarak bir an evvel kapalı devre basınçlı sulama sistemine geçilmesi kaçınılmaz bir hal almıştır. Yarınlarda su kaynaklarımızı verimli kullanamazsak bu değerli toprakları ekemez, biçemez, üretemez hale geliriz.”

“Ürünlerinizi lisanslı depolarda koruyun”

Adana’da mayıs ayında birçok üründe hasat başlayacağını hatırlatan ATB Başkanı Bilgiç, “Özellikle buğday hasadı çok önemli. Çünkü temel gıdalarımızın başında geliyor. Bir kez daha üreticilerimize çağrıda bulunmak istiyorum. Büyük zorluklarla bin bir emekle ürettiğiniz ürünlerinizi lisanslı depolarda muhafaza ederek emeğinizin karşılığını en iyi fiyatla alın. Devletimizin vermiş olduğu avantajlı desteklerden yararlanın. Satmakta da aceleci olmayalım. TMO’nun da tarım ürünlerimize sahip çıkacağına ve alım politikalarını her zaman olduğu gibi üreticilerimizin yanında olacağına inanıyoruz. Acil ihtiyacınız kadarının satılıp, kalanının az bir sürede olsa bekletilmesinin daha faydalı olacağı kanaatindeyim. Bu süreç mısır ürünümüz içinde geçerlidir” dedi.