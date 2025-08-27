ATB Başkanı Bilgiç: İklim krizi kırsal yoksulluğu artırıyor

ADANA/EKONOMİ

Adana Ticaret Borsası (ATB) meclis toplantısında konuşan ATB Başkanı Şahin Bilgiç, tarım sektöründeki gelişmeleri değerlendirdi. Tarımsal üretimi ve ormanları korumanın bu topraklarda yaşayan herkesin gelecek nesillere karşı en büyük görevi olduğunu belirten Bilgiç, şöyle devam etti:

“Mısırda rekolte beklentisi 1 milyon 100 bin ton”

“Zorlu iklim koşullarına rağmen Adana'da mısır hasadında sona gelinmiştir. Bu yıl yaklaşık 850 bin dekar alanda mısır ekimi yapılmış ve yaklaşık 1 milyon 100 bin ton civarında rekolte beklenmektedir. Ancak kuraklık, bazı yerlerdeki sulama sorunları ve 9 Ağustos'ta yaşanan olağanüstü sıcak hava dalgası, üretimi olumsuz etkilemiştir. Bu yıl, üreticilerimiz için gerçekten çok ağır geçti. Don olayları ve kuraklık, pek çok ürünümüzde verimi ve kaliteyi düşürdü. Birçok üreticimiz, bir yıl boyunca harcadığı emeğin karşılığını alamadı. Artan sera gazı emisyonları nedeniyle değişen iklim koşulları, tarımsal üretimimizi doğrudan etkileyerek; verim kayıplarına, ürün kıtlığına, çiftçi gelirlerinde düşüşe, kırsal yoksulluğun artmasına yol açmıştır.”

Bilgiç, yaşanan sorunlarla ilgili çözüm önerilerini şöyle sıraladı: “Su yönetimini akılcı şekilde planlamak, kuraklığa dayanıklı tohum çeşitlerini geliştirmek, basınçlı ve tasarruflu sulama sistemlerini yaygınlaştırmak, üretim planlamasını bilimsel verilere dayandırmak, çiftçilere iklim adaptasyonu konusunda teknik destek sağlamak ve tarımsal sigortanın kapsamını genişletmek.”

“Dışa bağımlı ürünlerde destekler artırılmalı”

Tarımsal üretimde bu yıl yaşanan sıkıntıların devam etmesi halinde, üretimden çekilen üreticiler olacağını söyleyen Bilgiç, “Bizlerin görevi, bin bir emekle zor şartlarda üretim yapan çiftçilerimizi sürdürülebilir olmaktan uzaklaştırmamak olmalıdır. Bitkisel üretimle ilgili yapılan çalışmaları ve mevcut destekleri takdir ediyoruz. Ancak stratejik öneme sahip, dışa bağımlılığımız yüksek olan ürünlerde desteklerin artırılması gerektiğini, sahayı yakinen bilen birisi olarak açıkça ifade ediyorum” diye konuştu.

“Ormanları bilerek yakanlar vatan hainidir”

Orman yangınlarına da değinen Bilgiç, şöyle konuştu: “Her yıl olduğu gibi bu yıl da yanan ormanlarımız yüreğimizi de yakıyor. Eşsiz coğrafyamızın bitki örtüsü, ekosistemi, endemik türleri yok oluyor; yaban hayatı zarar görüyor. Buradan bir kez daha altını çizerek söylüyorum: Ormanlarımızı bilerek yakanlar bizim nazarımızda vatan hainidir. Bu tiplere en ağır cezalar verilmelidir. Orman yangınlarının önüne geçilmesi içinde toplum olarak her birimize ayrı ayrı görev düşmektedir. Ormanlarımızda milli servettir.”