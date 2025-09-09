ATB Başkanı Bilgiç: Orta Vadeli Program memnuniyet verici

ADANA/EKONOMİ

Adana Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Şahin Bilgiç, 2026-2028 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program’ı değerlendirdi. Bilgiç, programın tarım sektörünü yalnızca üretim boyutunda değil, verimlilik, sürdürülebilirlik, teknoloji ve pazarlama zinciri açısından dönüştürmeyi hedefleyen önemli adımlar içerdiğini vurguladı. ATB Başkanı, konuyla ilgili açıklamasında şunları kaydetti:

“Adana ve Çukurova Bölgesi, Türkiye’nin en verimli tarım havzalarından biri olarak bu programın sahadaki en etkin uygulama alanlarından olacaktır. Programın, tarımda verimlilik artışı ve düşük karbonlu üretim vurgusu, bölgemizin iklim dostu ve modern üretim tekniklerine geçişi açısından önemli bir fırsattır. Sulama yatırımlarının önceliklendirilmesi ve yeni finansman modelleri geliştirilmesi, Çukurova’nın en büyük sorunlarından biri olan su yönetiminde kritik rol oynayacaktır. Adana’nın kapalı devre basınçlı sulama sisteminin hayata geçirilmesi bu programla hızlanacaktır. Sözleşmeli üretim modelinin yaygınlaştırılması, üretici-tüccar-sanayici zincirini güçlendirerek fiyat istikrarına katkı sağlayacaktır. Organize tarım bölgeleri ve yenilenebilir enerjiyle çalışan tesisler, tarımsal girdi maliyetlerini düşürerek rekabet gücünü artıracaktır. Dikey tarım ve topraksız tarım uygulamaları, özellikle kent çevresinde hızlı taze gıda üretimi ve lojistik avantaj sağlayacaktır.”

Gençler ve kadınlar için tarımsal eğitim programlarının sektörün geleceği açısından kritik önemde olduğuna dikkat çeken Bilgiç, “Üretici örgütlerinin güçlendirilmesi, pazarlama ve ihracatta birliktelik sağlayacaktır” yorumunu yaptı.

Risk yönetimi ve sigorta konusuna değinen Bilgiç, “Yeni sigorta ürünleri ve sigortalılık oranının artırılması, iklim değişikliğinin yarattığı risklere karşı üreticiyi koruyacaktır. Tarsim devlet desteklerinin artırılması ile üreticileri zorunlu tarım sigortası kapsamına almalıdır” dedi.

Bilgiç, pazar ve değer zinciri hakkında ise şu değerlendirmelerde bulundu: “Tedarik zincirinin güçlendirilmesi ve gıda israfının azaltılması, hem ekonomik hem sosyal fayda yaratacaktır. İşlenmeyen tarım arazilerinin üretime kazandırılması, bölgemizde atıl arazilerin yeniden ekonomiye dahil edilmesini sağlayacaktır.

“Sulama altyapısına öncelik verilmesini olumlu buluyoruz”

Adana Ticaret Borsası olarak programın sulama altyapısı, su verimliliği, sözleşmeli üretim ve teknoloji kullanımına öncelik vermesini olumlu bulduklarını belirten Bilgiç, değerlendirmesini şöyle tamamladı: “Bu hedeflerin sahada karşılık bulabilmesi için yerelde çiftçi, sanayici ve kamu iş birliğinin güçlendirilmesi gerektiğini vurguluyoruz. Adana’nın lojistik avantajı ve tarımsal çeşitliliği, OVP’nin öngördüğü katma değeri yüksek üretim modelleri için güçlü bir pilot bölge olma potansiyeli taşımaktadır. OVP’nin tarım ayağı; sürdürülebilirlik, teknoloji ve üretici refahını birlikte ele alan kapsamlı bir çerçeve sunmaktadır. Adana Ticaret Borsası olarak bu dönüşümün aktif takipçisi ve destekleyicisi olacağız.”