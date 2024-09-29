ATB Başkanı Bilgiç: Sıcak hava tarımda verim kaybına neden oldu

ADANA / EKONOMİ

Adana Ticaret Borsası'nın meclis toplantısında konuşan ATB Başkanı Şahin Bilgiç, sıcak hava dalgalarının kalite ve rekolte kayıplarına neden olduğunu, Çukurova bölgesinde üreticilerin zor durumda kaldığını bildirdi.

Bilgiç, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Sıcak hava koşullarının öngörülenden uzun sürmesinin, tarımda sürdürülebilirliği ciddi manada tehdit ettiğini söyleyebiliriz. Maalesef, bu zor koşullar altında üreticilerimiz sadece iklimsel sorunlarla değil, aynı zamanda düşük fiyatlar ve yüksek maliyetlerle de mücadele etmek zorunda kaldı. Birçok ürün, üretim maliyetlerinin altında fiyatlara satıldı ve bu durum, çiftçilerimizi daha da zor bir sürece soktu. Çukurova gibi bereketli topraklara sahip bir bölgede bile bu tür zorluklarla karşılaşıyor olmamız, tarım emekçilerinin sürdürülebilirlikten ne kadar uzak olduğunu bize gösteriyor. Ancak, bizler umudumuzu hep koruyarak bu günlere geldik. Önümüzdeki 2025-2027 dönemini kapsayan tarımsal üretim planlamaları, umuyoruz ki bu zorlukların geride kalacağı günlerin müjdecisi olacaktır. Tarım ve Orman Bakanlığımız tarafından uygulanacak yeni destekleme ve teşvik programlarıyla birlikte, üreticilerimizin üzerindeki yükün bir nebze olsun hafifletileceğine inanıyoruz. Bu desteklerin, özellikle Çukurova Bölgesi’nde üretim kapasitemizi artıracağı ve tarımsal potansiyelimizi yeniden canlandıracağı beklentisi içindeyiz.”