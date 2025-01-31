ATB Başkanı Bilgiç: Tarımsal üretimde katma değer yaratmak zorunlu

ADANA/EKONOMİ

Adana Ticaret Borsası’nda ‘Tarımsal Katma Değerli Üretime Yönelik Bilgilendirme Toplantısı’ düzenlendi. Toplantının açılışında konuşan ATB Başkanı Bilgiç, Adana’nın tarih boyunca bereketli topraklarıyla bilindiğini, tarım sektöründe Türkiye’nin lokomotif şehirlerinden olduğunu belirterek, “Ancak, tarımsal üretimde katma değer yaratmak, yalnızca ülke ekonomimize katkı sağlamakla kalmayıp, üreticilerimizin rekabet gücünü artıracak ve toplumsal refaha da önemli bir katkı sunacaktır” dedi.

Yapılan toplantı ile ülke tarım sektörünü daha güçlü bir geleceğe taşımak adına kritik bir adım atıldığını vurgulayan Bilgiç, şöyle devam etti:

“Programımız, tropik ve subtropik ürünlerin yetiştiriciliğinden organik tarım uygulamalarına, tarımsal üretim planlama sistemlerinden KOSGEB’in güncel desteklerine kadar birçok önemli konuyu kapsamaktadır. Alanlarında uzman değerli konuşmacılarımız, bilgi ve deneyimlerini bizlerle paylaşarak ufkumuzu genişletecek ve tarım sektöründe yenilikçi yaklaşımlara dair önemli mesajlar verecektir.

Bu tür toplantıların temel amacı, tarımsal üretim süreçlerimize yenilikçi bir bakış açısı kazandırmak, üreticilerimizi teknolojik ve ekonomik fırsatlar hakkında bilgilendirmek ve daha sürdürülebilir bir üretim modeline geçişi hızlandırmaktır. Dünyada gıda talebi artarken, tarımsal üretimdeki verimlilik ve kaliteyi artırmak, bizler için artık bir tercih değil, bir zorunluluk haline gelmiştir. Ayrıca, Adana Ticaret Borsası olarak sadece ticaretin değil, üretimin her aşamasında yer alan paydaşların bilinçlenmesine, sektörün gelişimine ve üreticilerimizin küresel pazarlarda daha rekabetçi hale gelmesine yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu bağlamda, sizlerin katkıları ve iş birliği bizim için çok değerlidir.”

Tarım sektörünün uzmanları sunum yaptı

Toplantıda daha sonra; Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Turgut Yeşiloğlu ‘Tropik ve Subtropik Ürünler’, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden Ziraat Mühendisi Bünyamin Özkan ‘İyi Tarım – Organik Tarım’, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden Ziraat Yüksek Mühendisi Volkan Küçükgöde ‘Tarımsal Üretim Planlama Sistemleri’ ve KOSGEB İl Müdürlüğünden KOBİ Uzmanı Ozan Mercan ‘KOSGEB Güncel Destekler’ konularında katılımcılara bilgi verdi.