ATB Başkanı Bilgiç: Tarımsal üretimde zor bir yıl yaşıyoruz

ADANA/EKONOMİ

Meclis toplantısında konuşan Adana Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Şahin Bilgiç, iklim değişikliği ve küresel ısınmaya bağlı olumsuzlukların artarak devam ettiğini, çözüm yollarının birlikte aranması gerektiğini vurguladı.

Bilgiç, şöyle devam etti:

“Tarımsal üretimde bilhassa bu yıl yaşanan sıkıntılar bu şekilde devam ederse; üretimden vazgeçen çok fazla üretici görürüz. Adana Ticaret Borsasının her toplantısında ifade etmeye çalıştığımız gibi bin bir emek ve zahmetle çok zor şartlarda üretme gayreti içerisinde olan çiftçilerimizi sürdürülebilir olmaktan uzaklaştırırız. Tarımsal üretim planlaması çalışmalarının aksamaması tarımsal desteklerinde üreticileri üretimin içinde tutacak miktarlarda olmalıdır. Bitkisel üretimle ilgili yapılan çalışma ve destekleri inkar edemeyiz. Stratejik olarak gördüğümüz ve daha çok dışa bağımlı olduğumuz ürünlerde desteklerin biraz daha iyileştirilmesi gerektiğini sahanın içinde birileri olarak ifade etmek istiyorum.”

“Orman yangınlarına sebep olanlar vatan hainidir”

Konuşmasında orman yangınlarına da değinen Bilgiç, “Her yıl yaşadığımız orman yangınları nedeniyle dünyanın en bereketli tarım ve orman ürünlerinin yetiştirildiği eşsiz coğrafyamız, bölgelerimizdeki bitki örtüsünün, ekosisteminin, endemik bitkilerin yok olması hayvanların zarar görmesi bizleri derinden üzmekte, ciğerlerimizi yakmaktadır” dedi.

Orman yangınlarının engellenmesi için caydırıcı cezalar uygulanması gerektiğinin altını çizen Bilgiç, “Ülkemizde orman yangınına sebebiyet vermek, ormanlarımızda izin verilen yerlerin dışında ateş yakmak, ormanda yaktığı ateşi söndürmeden terk etmek, ormanlara sönmemiş sigara ve yangına yol açabilecek madde atmak gibi suçlara hapis cezası verildiğini görüyoruz ama cezaların yeterince caydırıcı olmadığını, kanunlarımızda yeni düzenlemelere ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz. Ormanlarımızın yanmasına sebep olanlar ve bilerek yakanlar bizim nazarımızda vatan hainidir” ifadesini kullandı.