Ateş Çelik’ten rüzgâr enerjisine nitelikli işgücü yatırımı

Rüzgâr enerjisi sektörünün Türkiye’deki en önemli ekipman üreticileri arasında yer alan Ateş Çelik, ihtiyaç duyduğu ara işgücünün yetiştirilmesi için Dokuz Eylül Üniversitesi ile protokol imzaladı. Protokol kapsamında, üniversiteye bağlı Bergama Meslek Yüksekokulu bünyesinde açılan ve 13 Ağustos’a kadar devam eden tercih döneminde ilk öğrencilerini kabul edecek “Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi Programı”na kurumsal destek veren Ateş Çelik; ilçede kurulu üç fabrikasında gereksinim duyduğu nitelikli ara işgücünün yetiştirilmesine de katkı sağlayacak.

Protokol ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Ateş Çelik Yönetim Koordinasyon Direktörü Samet Güldoğan, rüzgâr enerjisinde Türkiye’nin en kapsamlı kümelenmesine ev sahipliği yapan İzmir’in, tüm yenilenebilir enerji yatırımlarında nitelikli işgücüne ihtiyaç duyduğunu belirtti.

Çevre ile dost, insana ve doğaya saygılı üretim süreçlerinde çalışacak nitelikli işgücünün yetiştirilmesine büyük önem verdiklerine dikkat çeken Güldoğan, İşletmede Mesleki Eğitim (İŞME) kapsamındaki protokolle, üç eğitim dönemini okulda geçiren ve 2 not ortalamasına sahip öğrencilerin, dördüncü yarı yılda eğitimlerini Ateş çelik fabrikalarında tamamlayacakları bilgisini verdi.

Bu öğrencilerden başarılı olanların Ateş Çelik bünyesinde istihdam edilebileceğini sözlerine ekleyen Güldoğan, “İzmir, başta rüzgâr enerjisi olmak üzere temiz enerjinin başkenti konumunda. Ülkemizdeki dört kanat fabrikasının tamamına, yedi kule fabrikasının dördüne ev sahipliği yapan İzmir, Türkiye’deki her beş rüzgâr santralinden birisine ev sahipliği yapıyor. Ayrıca ülkemizdeki üç rüzgâr santralinden biri; İzmir, Manisa ve Balıkesir’i içine alan üçgende yer alıyor. Temmuz ayı sonu itibarıyla 13 bin Megavat (MW) seviyesinde olan rüzgâr enerjisi kurulu gücümüz, Ulusal Enerji Planı’ndaki hedeflerimiz doğrultusunda 2035 yılında 43 bin MW seviyesine yükselecek. Bu hedef, rüzgâr enerjisinde 2035’e kadar her yıl en az 3 bin MW kurulu güç artışı elde edeceğimizi gösteriyor. İzmir’in rüzgâr enerjisindeki kümelenme başarısı, ana ve yan sanayi yatırımları ve bu yatırımlarda görev alacak nitelikli işgücüne duyulan ihtiyacı da artırıyor. Çevre ile dost, insana ve doğaya saygılı üretim süreçlerinde çalışacak nitelikli işgücüne duyulan ihtiyacı bugünden yetiştirmeyi, onlara gelecekte çalışacakları şirketlerde staj ve eğitim imkânı sağlamayı çok önemsiyoruz” dedi.