Ateş ve toprak 17. kez Tepebaşı’nda buluşuyor

ESKİŞEHİR / EKONOMİ

Tepebaşı Belediyesi tarafından hayata geçirilen, konsepti ve çeşitliliğiyle dünyada sadece Eskişehir’de düzenlenen Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu’nun 17’ncisi 1-12 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Her yıl olduğu gibi yine birçok etkinliğe ev sahipliği yapacak olan sempozyum sanat etkinlikleri, sergiler, konserler ile dopdolu olacak. Öte yandan el emeği ürünler satış noktaları, yemek yarışmaları, çocuk atölyeleri, rekreasyon etkinlikleri ve çocuk çamur atölyeleri de Eskişehirlilere sanat dolu günler yaşatacak.

Kılıçoğlu, Eskişehir Rumeli Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (ERİAD), Espark ve Akelsa Enerji ana sponsorluğunda gerçekleştirilecek sempozyumun basına tanıtımı amacı ile toplantı düzenlendi. Vecihi Hürkuş Havacılık ve Teknoloji Parkı’nda düzenlenen toplantıya Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç’ın yanı sıra etkinlik sponsoru firmaların temsilcileri, sempozyumda yer alacak sanatçılar ve basın mensupları katıldı.

“Bu sempozyum gelecek yıllarda da aynı heyecanla devam etsin”

Etkinlikte söz alan sempozyumun ana sponsorlarından Endel Şirketler Grubu Kılıçoğlu Kiremit ve Çatı Sistemleri Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Şeref Burak Özaydemir, “Bir sanayi kuruluşu olarak bu sempozyumun sanatla sanayiyi bir araya getirmesini çok kıymetli buluyoruz. Bu etkinlik sadece şehrimizin değil, aynı zamanda ülkemizin kültürel ve ekonomik hafızasına da değer katan farklı bir organizasyon. Pişmiş Toprak insanlık tarihinin en eski ve vazgeçilmez malzemelerinden biridir. Tuğladan kiremite, kaplardan heykellere kadar hayatımızın her alanında yer almıştır. Bugün hala pişmiş toprak kiremitler ve tuğlalar en sağlam ve en güvenilir yapı malzemeleri olma özelliğini korumaktadır. Bugün uzun yıllardır süren bu sempozyumu mümkün kılan Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç’a özellikle teşekkür etmek istiyorum. Böyle kapsamlı organizasyonu sürdürmek kolay değildir. Ana maddesi pişmiş toprak olan sanayi kuruluşu olarak biz de bu sempozyuma destek vermekten büyük onur duyuyoruz. Dileğimiz odur ki bu sempozyum gelecek yıllarda da aynı heyecanla ve güçle yoluna devam etsin” diye konuştu.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç ise şu ifadeleri kullandı: “Pişmiş toprak gerçekten Eskişehir ve Tepebaşı adına o kadar değerli bir konu ki… Bir yönde bu kentin hem markası hem belleği. Bu 1926’lara kadar inen bir süreç. 1926’da ilk kiremit üretimi Tepebaşı’nda başlıyor. Cumhuriyet döneminin harap bir ülke durumunda, böyle bir durumda ilk tuğla ve kiremit fabrikalarının Tepebaşı’nda açılması çok önemli. O dönemde tuğla, kiremit sektörleri 3’üncü itici güç olarak kayda geçiyor. Bugüne kadar 151 yerli, 68 yabancı olmak üzere 219 sanatçıyı ağırlamışız" dedi.

"Dünyada eşi benzeri olmayan bir çalışma"

Sempozyumun 1-12 Eylül tarihleri arasında gerçekleşeceğini aktaran Ataç, “2 Eylül’ün düşman işgalinden kurtuluşunun yıldönümü ve bugüne özel saat 17.00’de özel bir kortejle Kanatlı AVM önünden başlayarak sempozyum alanına geleceğiz. Sempozyumun konuşmaları saat 18.30’da başlayacak, 20.30’da Yeni Türkü konseri olacak. Yeni Türkü’yü birkaç kez ağırladık. Ama bu defa bizim Tepebaşı Belediyesi İki Elin Sesi Var Gençlik Senfoni Orkestrasıyla beraber konser verecekler. Ayrıca çocuklara çamur atölyeleri, rekreasyon etkinlikleri down sendromlu çocuklara yönelik yemek yarışmaları, yöresel lezzetler yarışması olacak. Ayrıca Mithat Körler, Damla ve Habip, Sena Şener, Jungledak, Grup Fazla, Özgenur Altaş ve Emre Fel konserleriyle devam edecek. Sempozyumun Türkiye’de de çok iyi noktaya gelmesini diliyorum" açıklamasında bulundu.

9 sanatçı tek eser

17’nci Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu’nda bu yıl da ortak bir eser ortaya çıkacak. 12 gün sürecek sempozyumda, 8’i Türk, 1’i yabancı olmak üzere 9 sanatçı yer alacak. Sanatçılar, binlerce yıllık Frig mirasının simgesi tarihi Yazılıkaya’yı kolektif çalışarak sanatseverlerin beğenisine sunacak. Böylece Varlığınız Sağlığımız Anıtı ve Sonsuz Cumhuriyet Anıtı ile birlikte Eskişehir’e üçüncü kolektif eser kazandırılmış olacak.

Bugüne kadar 219 sanatçının 243 eserini ortaya çıkardığı sempozyum bir yandan kentin uzun yıllara yayılı bu belleğini canlı tutmakta, diğer yandan da toprağın ve sanatın kolektif öyküsünü kent halkıyla paylaşmakta ve bu modern eserleri kente kazandırmakta. Düzenlenen sempozyumlarda pişmiş toprak; bilimsel, sanatsal ve sektörel olarak ele alındı ve bu alanlarda farklı faaliyetler gerçekleştirildi. Bir yandan kentin önemli kimliklerinden biri olan tuğla ve kiremit sektörü sahiplenilirken diğer yandan pişmiş toprağın sanatsal olarak değerlendirmesi ve bu alandaki bilimsel çalışmaların bir araya getirmesi gibi bir işlevi de üstlenmekte. Bu yılki sempozyumda da sanatseverlerin ilgisini çekecek; sergiler, konferanslar, konserler, yarışmalar, dans gösterileri yer alıyor.