Ateş Wind Power, 500. jeneratörünü üretti

İZMİR / EKONOMİ

Ateş Wind Power, ürettiği 500. jeneratörü Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’ın katıldığı tören ile müşterisine teslim etti.

Bergama’daki tesiste gerçekleştirilen törenin açılış konuşmasını yapan Ateş Wind Power Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Güldoğan, 500. jeneratör ünitesini teslim etmenin gururunu yaşadıklarını dile getirerek, “Ancak bu, bizim için sadece bir rakamdan ibaret değil. Her bir ünitenin arkasında, yılların emeği, gayreti, bilgi birikimi ve kararlılığı var. Her bir jeneratör ünitesi, yalnızca bir ürün değil, aynı zamanda çevreye ve ekonomiye sunduğumuz katkıların birer göstergesi, ülkemizin enerji geleceğine olan inancımızın somut bir ifadesi. Bu projede iş ortağımız Enercon firmasına ve yöneticilerine de teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Kacır: “Yenilenebilir enerjinin payı yüzde 58”

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da yenilenebilir enerjinin ülkelerin stratejik enerji kaynakları üretimindeki önemine vurgu yaparak, “Ülkemizin enerjide dışa bağımlılığını azaltacak büyük hamleler gerçekleştirdik. Attığımız kararlı ve uzun vadeli adımlar neticesinde, toplam elektrik kurulu gücümüz içerisinde yenilenebilir enerjinin payı yüzde 58’e ulaştı. Rüzgâr enerjisindeki güçlü üretim altyapımızı yalnızca enerji ihtiyacımızı yerli üretim kabiliyetlerimizle karşılayan değil, aynı zamanda inovasyona katkı sağlayan, nitelikli istihdam oluşturan ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine hizmet eden bir ekosistem olarak konumlandırdık. 3 üretim tesisinde 950 kişiye istihdam sunan ve yüzde 100 yerli sermayeye sahip olan Ateş Wind Power da bu kümede başarıyla üretim gerçekleştirerek sektöre öncülük eden firmalar arasında yer alıyor” dedi.

Türkiye’nin tek doğrudan sürüşlü jeneratör fabrikası

Ateş Wind Power Ar-Ge Direktörü Erman Erek ise 2012’de rüzgâr türbin kulesi üretimi ile bu sektöre girdiklerini 2019’da jeneratör fabrikasını devreye aldıklarını belirterek, bugün Türkiye’de doğrudan sürüşlü (direct-drive) jeneratör üretebilen tek fabrika olduklarının altını çizdi. Her biri 4.2 MW güce sahip 500. ünitenin tesliminin sadece sayısal bir başarıyı değil, aynı zamanda özverili çalışma, hassas mühendislik ve iş ortaklarımızın ve paydaşlarımızın sürekli desteğinin bir sonucunu simgelediğini vurgulayan Erek, “4.2MW’lık bir jeneratör yılda 12 milyon 800 bin kWh temiz elektrik yani sıfır emisyon, sıfır karbon dioksit salımına yol açan elektrik üretir. Bu da her yıl 1 milyon 360 bin hanenin elektrik ihtiyacını temiz elektrik ile karşılanması demek” diye konuştu.