Ateş Wind Power’ın yeni Genel Müdürü Samet Güldoğan oldu

EKONOMİ / İZMİR



Rüzgâr enerjisi sektörünün Türkiye’deki en önemli ekipman üreticileri arasında yer alan Ateş Wind Power’ın Genel Müdürlük görevine 1 Ocak 2026 tarihi itibarıyla Samet Güldoğan atandı.



Ateş Wind Power’ın, Türkiye’nin rüzgâr enerjisinde dünya çapında dikkat çeken bir başarı hikâyesi yazdığını vurgulayan Samet Güldoğan, şirketin 2007 yılında rüzgâr türbinleri için kule ve bağlantı elemanları üretmek amacıyla faaliyete başladığını hatırlattı. Güldoğan, geçen 19 yılda şirketin yenilenebilir enerji alanında yerli ekipman üretiminin öncü firmaları arasında yer aldığını ifade etti.



2018 yılında rüzgâr endüstrisine yönelik direct drive teknolojisine sahip jeneratör üretimiyle Türkiye’de bir ilke imza attıklarını belirten Güldoğan, yeni görev dönemine ilişkin değerlendirmesinde, “Bergama’daki üç üretim tesisimizde 900’ün üzerinde çalışanımızla, rüzgâr enerjisinde yıllık 1.500 megavat (MW) kurulu gücün ekipman ihtiyacını karşılıyoruz. Üretim sahamızda kurulumunu 2025 yılı içerisinde tamamladığımız 4,2 MW gücündeki lisanssız rüzgâr enerjisi santralimizin kabulüyle birlikte, tükettiğimiz enerjinin tamamını temiz ve yenilenebilir kaynaklardan sağlıyoruz” dedi.



Şirketin önümüzdeki dönemdeki hedeflerine de değinen Güldoğan, Ateş Wind Power’ı rüzgâr enerjisi ekipman üretiminde küresel ölçekte bir marka haline getirmeyi amaçladıklarını söyledi.



Türkiye ve küresel rüzgâr endüstrisine değer sağlayan yatırımlarını artırarak sürdüreceklerini ifade eden Güldoğan, “Türkiye’nin 2035 yılı için belirlediği 48 bin MW rüzgâr enerjisi kurulu güç hedefini son derece heyecan verici buluyoruz. Bu hedefe ulaşılmasında ihtiyaç duyulan ekipmanların ülkemizde konuşlu firmalar tarafından üretilmesini yaşamsal önemde görüyoruz. Ateş Wind Power olarak küresel değer zincirinin her halkasında yer almak istiyoruz. Ülkemizin rüzgârı ile büyüdük; tüm çalışma arkadaşlarımızla birlikte daha büyük hedeflere ulaşmak için gereken özgüvene ve cesarete fazlasıyla sahibiz” dedi.



İSO 500’de 341’inci sırada



İzmir’in Bergama ilçesinde ve Bergama Organize Sanayi Bölgesi’ndeki toplam beş tesisinde üretimini sürdüren Ateş Wind Power, İSO’nun açıkladığı “Türkiye’nin İlk 500 Büyük Sanayi Kuruluşu” listesinde 341’inci, Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) tarafından yayımlanan “Ege’nin İlk 100 Sanayi Kuruluşu” sıralamasında ise 34’üncü sırada yer alıyor.