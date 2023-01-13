Ateşler, siyah ve kabak çekirdeğinde yerli tohumluk üretimine başladı

Mehmet Nabi BATUK



MERSİN - Mertlusi, Ateşler ve Majestic markalarıyla tek başına Türkiye’nin patlatmalık cin mısırı ihtiyacının yüzde 30’unu tedarik eden Ateşler Bakliyat, Türkiye’nin dışa bağımlılığı bulunan kuruyemiş ürünlerindeki yatırımlarını sürdürüyor. 5 bin 500 metrekare kapalı alana sahip fabrikasında yeni nesil makine yatırımlarını tamamlayarak entegre tesis kuran firma, depolama kapasitesini artıracak silo yatırımlarını da devreye aldı. Makine yatırımlarıyla günlük 120 ton üretim, 150 ton da kurutma kapasitesine eriştiklerini kaydeden Ateşler Bakliyat Genel Müdürü Mustafa Onur Ateş, 1.500 metrekare kapalı alana sahip soğuk hava deposu yatırımına devam ettiklerini, tesisin tamamlanma seviyesinin yüzde 40’ı aştığını kaydetti. Türkiye’nın cin mısırında bundan 10 yıl önceye kadar en önemli ithalatçılardan biriyken hayata geçirdikleri yatırımlar ve sözleşmeli üretimle son 5 yıldır en çok ihracat yapan ilk 10 ülke arasına yükseldiğini belirten Mustafa Ateş, “Üretimimizi geliştirip, kalite seviyelerimizi daha da artırarak ülkemizin Arjantin, Amerika, Brezilya ve Fransa gibi sektörde öncü ülkeler arasında üst sıralarda yer almasını sağlıyoruz. Bunun için yerli tohum sürecinden üretim ve satış sürecine kadar önemli projeler yürütüyoruz. Popcorn mısırın ardından ülkemizin ithalata bağımlığı olduğu siyah çerezlik ay çekirdeği ve kabak çekirdeğinde de yerli tohum ile sözleşmeli üretime başladık. Sözleşmeli tarımın dışında yerli tohumluk üretimine de önümüzdeki yıl başlamayı planlıyoruz. İlk deneme ekimlerimizi yaptık. Önümüzdeki yıl geni ülkemize ait olacak tohumlarımızı toprakla buluşturacağız” dedi.

Popcorndaki başarısını siyah ve kabak çekirdeğe de taşıyacak

Yerli tohum avantajı sayesinde 2023 yılında tohum tedariki ve sözleşmeli üretim oranlarını daha artırmayı amaçladıklarını aktaran Mustafa Ateş, “Yüksek verim ve ürün kalitesine sahip uluslararası sertifikalı cin mısır tohumlarını Türk çiftçisiyle tanıştırarak sözleşmeli üretime devam ediyoruz. Siyah çerezlik ay çekirdeği ve kabak çekirdeği ürünlerini de sözleşmeli üretim alanlarımıza eklenmesiyle önümüzdeki yıl büyüme oranlarımızın daha da artmasını öngörüyoruz. Şuanda Türkiye genelinde 11 şehirde yaklaşık 30.000 dekar araziye cin mısırı ekiliyor. Ülkemizin tohum ihtiyacının yüzde 60’ını, cin mısırı ihtiyacının da yüzde 30’nu firma olarak biz karşılıyoruz. Şimdiki hedefimiz aynı başarıyı siyah çerezlik ay çekirdeği ve kabak çekirdeğinde sağlamak. Bu ürünlerde yerlileştirilmiş tohumları ülkemize kazandırıp sözleşmeli tarımı geliştirerek ülkemizin ithalatını büyük oranda ikame etmeyi amaçlıyoruz” diye konuştu.

Sertifikalı tohum üretimiyle rekolteyi yüzde 40 artırdı

Hedeflerinin bakliyat, hububat ve yağlı tohum ve kuru yemiş ürünlerinden daha katma değerli ürünler geliştirmek olduğunu kaydeden Mustafa Onur Ateş, şunları söyledi: “Ar-Ge ekibimizin özverisiyle sertifikalı tohumlarımızın kalite ve verim spekleri piyasadaki diğer tohumlara oranla daha yüksek boyutlara ulaştı. Şuanda piyasadaki standart tohumlara göre ürünlerimizin verimlilik oranı yüzde 40 daha fazla. Cin mısırı tohumlarımızla ekilen 1 dönüm araziden en az 850 kilogram ile 1250 kilogram arası ürün alınabiliyor. Siyah çerezlik ay çekirdeği ve kabak çekirdeği tohumlarımızla ekilen 1 dönüm araziden piyasadaki emsallerine göre az yüzde 30 verim artışı sağlıyoruz.”