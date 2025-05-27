“Atığını Getir, Kahveni Götür” Etkinliğiyle Gebze Belediyesi’nden Çevre Haftasına katkı

Kocaeli

Gebze Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, Çevre Haftası çerçevesinde dikkat çekici bir farkındalık programına imza attı. “Atığını Getir, Kahveni Götür” sloganıyla düzenlenen etkinlik, çevre bilincini artırmak ve geri dönüşüm alışkanlıklarını teşvik etmek amacıyla Gebze Teknik Üniversitesi’nde gerçekleştirildi.

Programa, Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hacı Ali Mantar, İlçe Sağlık Müdürü İlhan Kadıoğlu, akademisyenler ve üniversite öğrencileri katıldı. Aynı zamanda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hibe edilen mobil atık toplama aracı da bu etkinlikte hizmete girdi.

“Okullar bu işin başlangıç noktası”

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan GTÜ Rektörü Prof. Dr. Hacı Ali Mantar, “Günlük hayatımızda farkında olmadan attığımız bir plastik bardağın çevreye etkisini bilsek, belki de onu çöpe atmak yerine geri dönüşüme kazandırmak için özel çaba gösteririz. Bu küçük gibi görünen eylemler zamanla büyük etkiler yaratıyor. Çevreye duyarlılık konusunda toplumsal farkındalık şart. Bu farkındalığın kazanılmasında ise okullar çok önemli bir rol oynuyor” dedi.

“Kirleten de temizlik isteyen de biziz”

İnsanın çevre üzerindeki etkisine dikkat çeken Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Çevremizi kirleten de onu temiz görmek isteyen de insan. Sağlıklı bir yaşam için çevremizi korumak zorundayız. Eğer gelecek kuşaklara yaşanabilir bir dünya bırakmak istiyorsak, farkındalık düzeyimizi artırmalıyız. Türkiye bu konuda geçiş sürecinde. Biz de Gebze Belediyesi olarak bu sürece öncülük etmeye çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Başkan Büyükgöz, “Bugün burada hizmete alınan araç, sıfır atık konusundaki başarılı çalışmalarımız neticesinde bakanlık tarafından hibe edildi. Mahalle mahalle dolaşarak vatandaşlarımıza sıfır atık konusunda eğitimler verdik ve olumlu geri dönüşler aldık. Bu çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

“Üniversiteler öncü rolde”

Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, atık yönetiminin yalnızca çevresel değil aynı zamanda ekonomik bir boyutu da olduğunu vurgulayarak, “Nitelikli atıkların geri dönüşümü yapılmazsa doğal kaynaklar hızla tükenir. Üniversitelerde bu etkinliğin yapılması çok isabetli olmuş. Akademisyenlerimiz ve gençlerimiz bu bilinci yaymakta öncü olacaklardır. Toplumun her kesimine örnek olmayı sürdüreceğiz” dedi.

Mobil araç hizmete alındı, kahveler dağıtıldı

Protokol konuşmalarının ardından mobil atık toplama aracı kurdele kesimiyle hizmete açıldı. Etkinlik kapsamında üniversite kampüsüne yerleştirilen araç, hafta sonuna kadar öğrencilere atıklarını getirme imkânı sunacak. Atıklarını getiren öğrencilere, geri dönüşüme katkılarından ötürü ücretsiz kahve ikramı yapılıyor.