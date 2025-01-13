Atıksu tesislerinde enerji tasarrufu

ESKİŞEHİR/EKONOMİ

Alpu Yolu’nda bulunan Eskişehir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Atıksu Arıtma Tesisleri’nde karbon giderimli 1. etap tesiste günde 44.400 m3 atıksu, 2. etap ileri biyolojik arıtma tesisinde ise günde 60.600 m3 atıksu arıtılıyor. Atıksu arıtımı esnasında çöktürme havuzlarında oluşan çamurdan fosil yakıtlara göre daha düşük sera gazı salınımına sahip çevreci biyogaz üreterek enerji tasarrufu sağlanıyor.

Çamurdan biyogaz elde ediyorlar

ESKİ Atıksu Arıtma Tesisleri’nde ön çöktürme ve son çöktürmede havuzlarında oluşan çamurun çürütülmesi ile elde edilen biyogaz, tesiste bulunan iki adet ve toplam kurulu güçleri 1’er MW olan gaz jeneratörlerinde elektrik enerjisine çevriliyor. Elektrik enerjisinin yanı sıra ısı enerjisi de elde edilerek, hem çamur çürütme hem de bina ısıtma sürecinde kullanılıyor. 2024 yılında Eskişehir Su ve Kanalizasyon İdaresi çamurdan elde ettiği biyogaz

ile 7.480 MWh elektrik enerjisi üreterek tesisin toplam elektrik enerji tüketiminin yaklaşık %50’sini sağladı. Ayrıca tesislerde oluşan arıtma çamurlarının bir kısmı da lisanslı firmalar tarafından alternatif yakıt olarak kullanılıyor.

Çevreci atık su yönetim anlayışını geleceğe taşıyan Eskişehir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, enerji verimliliğini arttıran ve enerji tasarrufu sağlayan uygulamaları ile kaynakların korunmasını sağlıyor.