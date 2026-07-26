Atıl Cezaevleri üretim ve eğitime kazandırılıyor

Türkiye'nin farklı kentlerinde uzun yıllardır atıl durumda bulunan tarihi cezaevi binaları, hayata geçirilen dönüşüm projeleriyle yeniden kent yaşamına kazandırılıyor. Kültürel mirasın korunmasını esas alan çalışmalar kapsamında Düzce'nin Akçakoca ilçesindeki tarihi cezaevi kütüphane ve sosyal yaşam merkezine dönüştürülürken, Sinop'un Durağan ilçesindeki eski cezaevi ise modern bir tekstil üretim tesisine çevrilerek istihdama katkı sağlayacak.

Akçakoca'da atıl durumda bulunan tarihi cezaevi binasının modern bir kütüphane ve sosyal yaşam alanına dönüştürülmesi için başlatılan restorasyon çalışmaları sürüyor. Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından onaylanan proje kapsamında, yapının özgün mimari dokusu korunarak yeniden işlevlendirilmesi hedefleniyor.

Osmaniye Mahallesi'nde bulunan tarihi yapı için ihale sürecinin tamamlanmasının ardından yüklenici firma ile sözleşme imzalanırken, iş yeri tesliminin ardından sahada restorasyon çalışmalarına başlandı. İş programına uygun şekilde sürdürülen çalışmalarla birlikte yapı, hem tarihi kimliğini koruyacak hem de çağdaş bir kültür merkezi olarak hizmet verecek.

1955 metrekarelik parsel üzerinde bulunan ve toplam 340 metrekare kapalı alana sahip binada bireysel ve grup çalışma alanları, okuma salonları, kitaplık bölümleri, sergi odası ve çeşitli sosyal alanlar oluşturulacak. Restorasyon sürecinde özgün mimari unsurlar korunurken, yapının cezaevi olarak taşıdığı tarih de ziyaretçilere aktarılacak. Sergi ve kültürel etkinliklere ev sahipliği yapacak alanlarla birlikte bina, gençler, öğrenciler ve vatandaşların kullanımına sunulacak.

Sinop'taki eski cezaevi üretim tesisine dönüşecek

Sinop'un Durağan ilçesinde uzun yıllardır kullanılmayan eski cezaevi binası ise üretim ve istihdama kazandırılıyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığının iş birliğinde, Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) desteğiyle yürütülen Çalışan ve Üreten Gençler Programı kapsamında bina modern bir tekstil üretim tesisine dönüştürülecek. Projeye ilişkin iş birliği protokolü, Sinop Valisi Dr. Mustafa Özarslan başkanlığında Durağan Belediye Başkanı Necmettin Ermiş ile KUZKA Genel Sekreteri Mehmet Akif Eraslan tarafından imzalandı.

Yaklaşık 30 milyon liralık yatırımla hayata geçirilecek proje kapsamında 1.100 metrekare kapalı alana sahip modern bir üretim tesisi kurulacak. Teknik altyapısı tamamlanacak tesis özel sektör yatırımcılarının kullanımına sunulurken, en az 100 kişiye doğrudan istihdam sağlanması hedefleniyor. Projeye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Sinop Valisi Dr. Mustafa Özarslan, uzun yıllardır atıl durumda bulunan kamu binasının üretime kazandırılacağını belirterek, yatırımın özellikle kadınlar ve gençler için yeni iş imkânları oluşturacağını ifade etti. Özarslan, tesisin zamanla üretim kapasitesini artırmasının yanı sıra özel sektör yatırımlarını teşvik ederek göçün azaltılmasına da katkı sağlayacağını vurguladı.