Atış Yapı mağdurları eylem yaptı

ERHAN BEDİR

BURSA - Atış Yapı ve ilişkili projelerde yaşadıkları mağduriyetlere dikkat çekmek isteyen hak sahipleri, İstanbul’a giderek Katılım Evim Genel Merkez binası önünde basın açıklaması yaptı. Mağdurlar adına yapılan açıklamada, uzun süredir çözüme kavuşmayan sorunlar nedeniyle ciddi maddi ve manevi kayıplar yaşandığı vurgulandı. Projelerde verilen sözlerin yerine getirilmediğini belirten hak sahipleri, muhatap kurum ve firmalardan somut adım atılmasını talep etti. Mağdurlar, "Katılım Evim hakkımızı ver" sloganları attı. Mağdurlar bir basın açıklaması yaparak; eylemlerin yasal sınırlar çerçevesinde devam edeceği vurgulanırken, “Son mağdurun hakkı teslim edilene kadar hem sokakta hem yargıda mücadele edeceklerini” kamuoyuna ilan edildi.

“İyi niyet ilkeleri yok sayılıyor”

Açıklamada, bu kararın “mağdurların oyalandığının açık göstergesi” olduğu ifade edildi. Metinde, toplantının iptal edilmesinin sıradan bir program değişikliği olmadığının altı çizilerek şu ifadeler kullanıldı: “Yüzlerce ailenin geleceğine ilişkin kritik bir konuda gösterilen bu yaklaşım, dürüstlük ve iyi niyet ilkelerinin ihlalidir. Katılım Evim çözüm yerine zaman kazanma peşindedir. Atış Yapı’nın konkordato ilanının ardından, proje arazisi alıcıların bilgisi ve rızası dışında Katılım Evim’e devredilmiş, süreç TMSF’ye geçmiştir. Buna rağmen, ödemelerini eksiksiz yapmış hak sahipleri ne tapularına ulaşabilmekte ne de yatırdıkları bedelleri geri alabilmektedir. Bugün gelinen noktada: Tapularımız verilmemektedir. Ödenen bedeller iade edilmemektedir. Sürece dair şeffaf ve sorumlu tek bir muhatap yoktur. Yetkililere açık çağrımız: TMSF sürecinin mağdurları koruyacak şekilde yönetilmesi, Katılım Evim’e yapılan devir işlemlerinin tüm boyutlarıyla yeniden incelenmesi, Hak sahiplerinin parasal ve mülkiyet haklarının derhal güvence altına alınması, Sürecin şeffaf biçimde kamuoyuna açıklanması. Bizler ayrıcalık değil, hakkımızı arıyoruz. Yasaya uygunluk iddiası vicdanı aklamaz. Bu yaşananlar, hukuka, adalete ve kamu vicdanına sığmamaktadır. Bu basın açıklaması, hak arama mücadelemizin ilk adımıdır. Sessiz kalmayacağız.”