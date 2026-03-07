Atıştırmalık sektörünün önde gelen oyuncusu Oylum, kadın eliyle büyüyor

HİLAL SÖNMEZ/KAYSERİ

Oylum, Kayseri OSB’de 15 bin 500 metrekarelik tesisinde; bisküvi, kremalı bisküvi, gofret, kaplamalı gofret, kraker, marşmellovlu bisküvi ve sürülebilir fındık kreması üretiyor. 18 bin tonluk yıllık üretim kapasitesi ile tam otomatik üretim hatlarında üretim yapıyor.

Markanın Satın Alma ve Kurumsal İletişim Direktörü Begüm Büyüknalbant, şirket bünyesinde 117’si kadın 220 kişinin çalıştığını belirterek, “Yönetimden üretime her kademede kadınlara söz hakkı tanıyan bir şirketiz. Gıda sektöründe yer alıyoruz ve bir kadının kendi evinin mutfağında gösterdiği özenle üretimimizi gerçekleştiriyoruz. Dolayısıyla bizler için kadının bakışı ve iş yapma anlayışındaki duyarlılığı her zaman çok kıymetli” dedi.

Begüm Büyüknalbant, Oylum’un hem üçüncü kuşak yöneticilerinden hem de TOBB Kayseri Kadın Girişimciler Kurulu’nda İcra Kurulu Üyesi. Oylum’un benimsediği ilkelerle kuşaklar arası geçişte ve kadınların şirket içinde söz sahibi olmasında sorun yaşamadıklarını belirten Büyüknalbant, “Oylum, kadına pozitif ayrıcalık tanıyan ancak bunu kadını ayrıştırarak değil adalet temelli bir sistem üzerine oturtan yönetim anlayışına sahip. Bu anlayış sayesinde markamız 1969 yılından bugüne güçlenerek geldi. Çalışma arkadaşlarımız için performans odaklı bir yaklaşık takip ediyoruz. Çocuklarına burs veriyor, çeşitli ödül mekanizmalarıyla da motivasyonlarını sürekli yüksek tutuyoruz. Oylum, kadın-erkek tüm çalışanları, iç ve dış tüm paydaşlarıyla birlikte, büyümesini sadece rakamlarla değil, sosyal yaklaşımıyla da sürüdürecek” diye konuştu.

Serbest Bölge’ye yatırım yaptı

Şirketin yakın zamanda hayata geçirdiği yatırımlardan ve hedeflerinden de bahseden Büyüknalbant, 2023 yılında başlanan ve yaklaşık olarak 5 milyon doları geçen bir tutarla Serbest Bölgedeki 16 bin 138 metrekarelik kapalı alan yatırımını tamamladıklarını söyledi. Yapacakları makine yatırımı ile yüksek katma değerli ürünlerin üretilmesini ve ihraç edilmesini planladıklarını aktaran Büyüknalbant, “2025 yılını yaklaşık 700 milyon TL ciro ile tamamladık. 40 ülkeye ihracat yapıyoruz. 2025 yılında ihracatta yüzde 16’ya yakın büyüdük. İhracatın toplam ciro içindeki payını artırmaya yönelik yatırımları da hayata geçirmeye devam ediyoruz. Orta vadede ihracatın toplam satışlar içindeki payını yüzde 50’ye çıkarmayı hedefliyoruz. 2026 yılında ise yüzde 40’ı ihracattan oluşacak şekilde ciromuzu 900 milyon TL’ye çıkarmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

Şirketin her kademesinde deneyim kazanarak yönetime gelen Begüm Büyüknalbant, çocukluk yıllarında, paketlerin üzerinde resmi kullanılarak markanın reklam yüzü de oldu.