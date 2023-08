Atlantis Kültür Sanat, sinemanın havasını değiştiriyor

BURCU SUNA/KONYA

Bu yıl ikincisi düzenlenen etkinlikte; Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Belçika, Birleşik Krallık, Çek Cumhuriyeti, Fransa, Finlandiya, Güney Kore, Japonya, Lüksemburg, İngiltere, İran, İrlanda, İsveç, İsviçre, İspanya, İtalya, Polonya ve Türkiye’den toplam 25 adet birbirinden değerli yapım yer alacak.

Atlantis Kültür Sanat’ın bu yılki seçkisi; Bebek Servisi, The Quite Girl, Belle, Boy From Heaven, Saint Omer, The Innocent, EO, The Eight Mountains, God’s Creatıres, Frankenstain, Eat Your Catfish, Holy Spider, Zuhal, Leon, La Vie En Rose, Hit The Road, Tom Medina, C’mon C’mon, Ela ile Hilmi ve Ali, Turna Misali, Tori & Lokita, The Crime is Mine, Rebel, Aftersun ve Pig filmlerinden oluşuyor.

Cannes, Oscar, Altın Küre, Berlin, Dublin, London, Saray Bosna, Laurence, Venedik, İstanbul, Adana, Antalya, Cesar, San Sebastian, Bafta, Critics gibi dünyaca ünlü film festivallerinde ödüller almış yapımlar Konya’da ilk kez sinema izleyicisiyle buluşuyor.

Geçen yıl 1200 seyircinin katıldığı etkinliğe bu yıl 2000’in üzerinde seyircinin katılması bekleniyor.

Büyük Hekimoğulları’nın sponsorluğunda gerçekleşen etkinlik, 1 Ağustos’ta Bebek Servisi filmi ile başlayıp, 29 Ağustos akşamı gösterimi yapılacak Pig filmi ile son bulacak. Pazar hariç her gün 20.30’da seyirciyle buluşacak filmler hakkında detaylı bilgi ve online bilet için www.atlantiskultursanat.com internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.