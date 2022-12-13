ATO Başkanı Bayram: Adana’nın ‘tek ses’ olmasına öncülük edeceğiz

Eray ŞEN



ADANA - Bir süre önce tamamlanan seçim sürecinin sonunda Adana Ticaret Odası (ATO) Başkanlığına seçilen Yücel Bayram, hem üyelerinin hem kentin kalkınması için ‘güç birliğini’ önemsediklerini, kentin paydaşlarıyla birlikte hareket etmeyi planladıklarını açıkladı.

EKONOMİ gazetesi Adana Bölge Temsilcisi Selçuk Altun’a konuşan ATO Başkanı Bayram, görev süresinde öncelik vereceği konuları anlattı. “Biz buraya çalışmaya, Odanın vizyonunu yükseltmeye geldik” diyen Bayram, şöyle devam etti: “Adana’nın Gayri Safi Yurtiçi Hasılası çok düştü, Türkiye’de 21’inci sırada. Bunu bir an önce yükseltecek bir yol izlememiz gerekiyor. AGİAD, ÇUGİAD, MÜSİAD gibi, ciddi anlamda iş insanı dernekleri var, ayrıca kadın kooperatiflerimiz var. Bunlarla toplantılar düzenleyerek, Adana’nın geleceği için yapılması gerekenleri ele alacağız. Ayrıca belediyeler ve milletvekilleriyle aynı amaca yönelik olarak toplantılar yapmayı düşünüyoruz. Çünkü birlikte hareket edip de birlikte bir şey istemediğiniz zaman bir şey başaramıyorsunuz bu ülkede. Amacımız bu birlikteliği sağlayabilmek. Biz 35 bin üyemiz ile Adana’nın en büyük sivil toplum örgütüyüz ve bu birlikteliğe öncülük etmek istiyoruz.”

Benzer bir yaklaşımı ATO üyelerine yönelik olarak da sergileyeceklerini ifade eden Bayram, “Sektörleri sadece komiteleriyle değil, üyeleriyle birlikte toplayacağız, üyeler ile doğrudan iletişim kuracağız, bugüne kadar aksayan yönler nedir, talepleri nelerdir diye yüz yüze görüşerek soracağız. Hem onları dinleyeceğiz, hem yaptıklarımızı ve projelerimizi anlatacağız” diye konuştu.

“Teşvik, proje ve insan kaynakları ofislerini açacağız”

ATO’da yeni birimler oluşturarak, ‘işleri hızlandırmak’ istediklerini anlatan Bayram, şu bilgileri verdi: “AB mevzuatına yönelik çalışmalar yapan bir odayız. Oda bünyesinde teşvik yatırımlarıyla ilgili bir ofis kuruyoruz. KOSGEB ile konuştuk, işbirliği yaparak bir ofis açacağız. Bunun dışında bir de proje ofisi kurmayı düşünüyoruz. Bunlara ilaveten insan kaynakları birimi kuracağız, bu birim iş ve eleman bulma siteleri gibi olacak ve Adana özelinde çalışacak.”

Adana’nın ‘önünün açık’ olduğuna dikkat çeken Bayram, “İlimizde Endüstri Bölgesi kurulması yönünde çalışmalar var. Doğu Akdeniz Ana Konteynır Limanı da buraya yapılacak. Bütün bunlar il ekonomisine olumlu olacak yansıyacaktır. Bu süreçte biz de üyelerimize yönelik yapılabilecekleri planlıyoruz. İlk etapta; tekstil, gıda, tarım, makine, ayakkabı, mobilya, kimya gibi üretimde gelişmiş sektörlerde potansiyelimizin nasıl artırılabileceğine odaklanacağız” dedi.

İş insanlarının masasında hangi sorunlar var?

ATO Başkanı Bayram, ülkenin ekonomi gündemiyle ilgili şu değerlendirmelerde bulundu: “İş insanlarının öncelikli bir maliyet muhasebesi konusu var. Gçen ocak ayından, bu aralık ayına 5 - 7 liraya aldığın mal 20 lira olmuş. Bu ortamda özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler öz sermayelerle ilgili sıkıntılar yaşıyor. EYT konusu başka bir sorun; işadamlarıyla yaptığımız görüşmelerde, halen çalışan elemanlarının emekli olması durumunda, hem tazminat, hem yeni eleman bulma konusunda endişe içinde olduklarını görüyoruz. Maliyet konusunda bir başka konu da yeni asgari ücret zammı ile elektrik ve doğalgaza yılbaşında geleceği konuşulan zamlar olarak işletme sahiplerinin önünde duruyor.”