ATO ile İhtiyaç Haritası, yaraların sarılması için işbirliği yapacak

ADANA - İhtiyaç Haritası’nın kurucularından sanatçı Mert Fırat ile ATO Başkanı Yücel Bayram’ın imza attığı protokole göre; ‘Bölgesel Yeniden Yapılanma Merkezi’ üst çatısı altında, bölgenin sosyo - ekonomik ihtiyaçların giderilmesine yönelik ortak çalışmalar ve projeler yürütülecek.

İmza töreninde konuşan ATO Başkanı Yücel Bayram, Adana’nın depremin olduğu ilk günden bu yana lojistik merkezi gibi çalıştığını belirtti. Yurt içi ve yurt dışından uçakla gelen yardımların Adana Şakirpaşa Havalimanı’na ve İncirlik Hava Üssü’ne indiğini, buradan deprem bölgesine transfer edildiğini anlatan Bayram, “Bugüne kadar yaptığınız çalışmaları takdirle izledik. Çok güzel ve hayırlı işler yapıyorsunuz.

Biz de ATO olarak depremin ilk gününden bu yana afetin yaralarını sarma adına çok önemli işler yaptık. Bundan sonrasında da bölgemiz ve ilimiz için elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız. Bu felaket asrın felaketi, artık herkes bunun bilincinde. Hep beraber, tüm Türkiye el verirse bir an evvel toparlanır, yaralarımızı sararız. Odamız bünyesinde kurulacak Bölgesel Yeniden Yapılanma Merkezi’nde sizlerle işbirliği içerisinde çok başarılı çalışmalara imza atacağımıza gönülden inanıyorum” dedi.

Fırat: Adana yardım çalışmasında karargah olacak

İhtiyaç Haritası Kurucusu ve Başkan Yardımcısı sanatçı Mert Fırat ise Adana’nın bölgeye yapılacak yardım çalışmalarında ‘karargah üssü’ olacağını kaydetti. Fırat, yapılacak çalışmalar hakkında şu bilgileri verdi: “Doğrudan; küçük, orta, büyük işletmeleri hedef alacağımız bir rapor hazırlayacağız. Çıkacak raporun ardından bu işletmeler için kaynak bulma çalışmalarına başlayacağız.

Daha sonra bölgede yaşanan istihdam problemi çözmek için çalışmalar yapacağız. İhtiyaç Haritası olarak istihdama yönelik sanayinin ve kurumların ihtiyacını belirleyip bu yönde çalışmalar yapacağız. Buna ek olarak kooperatiflerimiz için de projeler üreteceğiz. Özet olarak buradaki merkezimiz depremden zarar görmüş iş dünyamızın tüm ihtiyaçlarını karşılamaya dair rapor, analiz, proje, fon bulma gibi çalışmalar yapacak ve yürütecek.”