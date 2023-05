ATO’dan Cumhurbaşkanlığına 8 maddelik öneri

Takip Et

ADANA - ATO Başkanı Yücel Bayram, ATO meclis toplantısında yaptığı konuşmada raporun içeriği hakkında bilgi verdi. Bayram, raporda Adana ile ilgili görüş ve önerilerin sekiz madde olarak yer aldığını belirterek, şöyle devam etti:

“Adana potansiyeli çok büyük bir kent. D-400 karayoluna yakınlığı, demiryolu bağlantıları, liman bağlantıları ile tam olarak bir geçiş güzergahı. Aynı zamanda verimli tarım arazileri, sanayiye elverişli alanları ile de tam bir yatırım kenti. Biz, güzel Adana’mızın hak ettiği yerlere gelmesi için çaba gösteriyoruz. Bu doğrultuda Cumhurbaşkanlığımızın Odamızdan istediği görüş ve öneriler raporunda şu maddelere yer verdik.

İlk olarak ciddi bir trafik sorunun sebep olan Adana otobanının şehir dışına alınması, daha önce de dile getirdiğim Adana’nın 6’ncı bölge teşvik kapsamına alınması, Tepebağ Tarihi Kent Merkezi Restorasyon Projesinin tamamlanması, Sevgi Adası Marina Port Projesi’nin Adana’ya kazandırılması, Yeni Adana Müzesi içerisine coğrafi işaret tescili Odamız tarafından alınmış olan ‘Adana Kebabı’ için Kebap Müzesi ve atölyesi kurulması, kentimizin lojistiğinde önemli bir yere sahip olacak Güney Kuşak Çevre Yolu’nun hayata geçirilmesi, en çok ihracat yaptığımız ülkeler arasında yer ala Irak’a direkt uçak seferlerinin artırılması, potansiyeli çok yüksek olan, kentimizin en güzel yerlerinden birinde kaderine terk edilmiş vaziyette duran Galeria İş Merkezi’nin Adana’ya Ticaret Merkezi olarak kazandırılması..”

ATO, siyaset değil ticaret yuvası

Bayram, ay içerisinde seçim çalışmalarının hızlanması sebebiyle çok sayıda siyasi ismi ağırladıklarını vurgulayarak, “Her gelen siyasiye buranın siyaset değil ticaret yuvası olduğunu söyledik. Gelen her isme Adana için ne yapacaklarını sorduk, dikkatle dinledik. Bizim amacımız Adana’nın var olan potansiyelini en iyi şekilde kullanmak. Bunun için seçimden sonra da Adana’mızı temsil edecek olan her milletvekili ve her partiyle dirsek temasında olacağız” dedi.

Bayram, AK Parti Sözcüsü ve Adana Milletvekili Adayı Ömer Çelik’in meclis toplantısı öncesi ATO’yu ziyaretinden notları da aktardı, ayrıca meclis toplantısı sonrasında Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile milletvekili adayları Ayhan Barut ve Berke Duvan’ın ATO’yu ziyaret edeceklerini duyurdu.